https://sputniknews.com.tr/20240128/bakan-yerlikaya-denetimleri-duyurusu-807-aractan-sokturuldu-1080113252.html

Bakan Yerlikaya denetimlere ilişkin bilgi verdi: 807 araçtan söktürüldü

Bakan Yerlikaya denetimlere ilişkin bilgi verdi: 807 araçtan söktürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde, ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 807 sürücüye 5 milyon 186 bin... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T10:12+0300

2024-01-28T10:12+0300

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türkiye

çakar

araç

ali yerlikaya

denetim

polis

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 81 ilin Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 1-26 Ocak tarihlerinde "ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan" kişilere yönelik yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının (çakar lambalar) söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti.Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240126/bakan-yerlikaya-duyurdu-sibergoz-16-operasyonunda-yakalanan-35-supheli-tutuklandi-1080084732.html

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çakar, araç, ali yerlikaya, denetim, polis