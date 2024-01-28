https://sputniknews.com.tr/20240128/bakan-yerlikaya-denetimleri-duyurusu-807-aractan-sokturuldu-1080113252.html
Bakan Yerlikaya denetimlere ilişkin bilgi verdi: 807 araçtan söktürüldü
Bakan Yerlikaya denetimlere ilişkin bilgi verdi: 807 araçtan söktürüldü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde, ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 807 sürücüye 5 milyon 186 bin... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T10:12+0300
2024-01-28T10:12+0300
2024-01-28T10:13+0300
türkiye
çakar
araç
ali yerlikaya
denetim
polis
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 81 ilin Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 1-26 Ocak tarihlerinde "ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan" kişilere yönelik yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının (çakar lambalar) söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti.Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240126/bakan-yerlikaya-duyurdu-sibergoz-16-operasyonunda-yakalanan-35-supheli-tutuklandi-1080084732.html
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çakar, araç, ali yerlikaya, denetim, polis
çakar, araç, ali yerlikaya, denetim, polis
Bakan Yerlikaya denetimlere ilişkin bilgi verdi: 807 araçtan söktürüldü
10:12 28.01.2024 (güncellendi: 10:13 28.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde, ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezasının uygulandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 81 ilin Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 1-26 Ocak tarihlerinde "ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan" kişilere yönelik yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.
Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının (çakar lambalar) söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti.
Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Işıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek."