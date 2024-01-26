https://sputniknews.com.tr/20240126/bakan-yerlikaya-duyurdu-sibergoz-16-operasyonunda-yakalanan-35-supheli-tutuklandi-1080084732.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sibergöz-16 operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sibergöz-16 operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonunda... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T21:51+0300
2024-01-26T21:51+0300
2024-01-26T21:51+0300
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ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 gün önce 20 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-16” pperasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/ankara-merkezli-20-ilde-cocuk-istismari-operasyonu-1080069645.html
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ali yerlikaya, çocuk, müstehcen görüntü, müstehcen video, müstehcenlik, müstehcenlik
ali yerlikaya, çocuk, müstehcen görüntü, müstehcen video, müstehcenlik, müstehcenlik
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sibergöz-16 operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonunda yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 gün önce 20 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-16” pperasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.