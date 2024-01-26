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Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı operasyonu: 35 şüpheli gözaltında
Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı operasyonu: 35 şüpheli gözaltında
Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan 35 şüpheli... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayla ilgili yaptığı resmi açıklaması ise şu şekilde;
https://sputniknews.com.tr/20240122/bakan-yerlikayadan-operasyon-aciklamasi-9-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1079890545.html
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ankara, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
ankara, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar

Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı operasyonu: 35 şüpheli gözaltında

16:08 26.01.2024 (güncellendi: 16:09 26.01.2024)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA
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Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan 35 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayla ilgili yaptığı resmi açıklaması ise şu şekilde;
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/6089 sayılı soruşturma kapsamında, şüpheli S.K. isimli şahsın cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlanılmış, ayrıca Telegram, Potato, Messenger, Viber gibi sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda çocuk pornografisi paylaşım grupları içerisinde aktif olarak bulunduğu, bu gruplardan çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda Viber isimli sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığına dair paylaşımlar yapıldığı görülmüş ve bu gruplarda şüphelilerin aktif olarak bulunduğu anlaşılmıştır. Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova illerinde 23.01.2024 tarihinde 37 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 35 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ayrıca ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 35 şüpheli şahıs tutuklamaya sevk edilmiş olup, gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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