https://sputniknews.com.tr/20240122/bakan-yerlikayadan-operasyon-aciklamasi-9-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1079890545.html
Samsun'da kaçak alkol operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'da kaçak alkol operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen 'Çengel-6'... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T08:01+0300
2024-01-22T08:01+0300
2024-01-22T08:23+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
göçmen kaçakçılığı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum’da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişi suçüstü yakalandı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.Göçmen kaçakçılarına operasyonBakan Yerlikaya ayrıca Kalkan 10 operasyonu ile de 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240120/yerlikaya-duyurdu-kalkan-8-operasyonu-ile-bircok-insan-kacakcisi-yakalandi---1079841826.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, göçmen kaçakçılığı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, göçmen kaçakçılığı
Samsun'da kaçak alkol operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:01 22.01.2024 (güncellendi: 08:23 22.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen 'Çengel-6' Operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkolün ele geçirildiğini açıkladı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum’da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişi suçüstü yakalandı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.
Göçmen kaçakçılarına operasyon
Bakan Yerlikaya ayrıca Kalkan 10 operasyonu ile de 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.