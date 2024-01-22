https://sputniknews.com.tr/20240122/bakan-yerlikayadan-operasyon-aciklamasi-9-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1079890545.html

Samsun'da kaçak alkol operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da kaçak alkol operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen 'Çengel-6'... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T08:01+0300

2024-01-22T08:01+0300

2024-01-22T08:23+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

göçmen kaçakçılığı

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum’da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişi suçüstü yakalandı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.Göçmen kaçakçılarına operasyonBakan Yerlikaya ayrıca Kalkan 10 operasyonu ile de 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240120/yerlikaya-duyurdu-kalkan-8-operasyonu-ile-bircok-insan-kacakcisi-yakalandi---1079841826.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, göçmen kaçakçılığı