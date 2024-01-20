https://sputniknews.com.tr/20240120/yerlikaya-duyurdu-kalkan-8-operasyonu-ile-bircok-insan-kacakcisi-yakalandi---1079841826.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: KALKAN-8 Operasyonu ile çok sayıda insan kaçakçısı yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: KALKAN-8 Operasyonu ile çok sayıda insan kaçakçısı yakalandı
Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, KALKAN-8 operasyonu ile Adana ve Şanlıurfa'da 37 insan kaçakçısının yakanlandığı belirtti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T09:16+0300
2024-01-20T09:16+0300
2024-01-20T09:18+0300
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ali yerlikaya
insan kaçakçısı
insan kaçakçılığı
adana
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana ve Şanlıurfa'da düzenlenen KALKAN-8 Operasyonu'nu duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu gönderiyi paylaşarak şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240119/bakan-yerlikaya-duyurdu-81-ilde-operasyon-yapildi-3-bin-209-firari-yakalandi-1079810664.html
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ali yerlikaya, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, adana
ali yerlikaya, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, adana
Bakan Yerlikaya duyurdu: KALKAN-8 Operasyonu ile çok sayıda insan kaçakçısı yakalandı
09:16 20.01.2024 (güncellendi: 09:18 20.01.2024)
Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, KALKAN-8 operasyonu ile Adana ve Şanlıurfa'da 37 insan kaçakçısının yakanlandığı belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana ve Şanlıurfa'da düzenlenen KALKAN-8 Operasyonu'nu duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu gönderiyi paylaşarak şu bilgileri verdi: