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Bakan Yerlikaya duyurdu: KALKAN-8 Operasyonu ile çok sayıda insan kaçakçısı yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: KALKAN-8 Operasyonu ile çok sayıda insan kaçakçısı yakalandı
Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, KALKAN-8 operasyonu ile Adana ve Şanlıurfa'da 37 insan kaçakçısının yakanlandığı belirtti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
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insan kaçakçısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana ve Şanlıurfa'da düzenlenen KALKAN-8 Operasyonu'nu duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu gönderiyi paylaşarak şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240119/bakan-yerlikaya-duyurdu-81-ilde-operasyon-yapildi-3-bin-209-firari-yakalandi-1079810664.html
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ali yerlikaya, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, adana
ali yerlikaya, insan kaçakçısı, insan kaçakçılığı, adana

Bakan Yerlikaya duyurdu: KALKAN-8 Operasyonu ile çok sayıda insan kaçakçısı yakalandı

09:16 20.01.2024 (güncellendi: 09:18 20.01.2024)
© AA / Harun Özalpİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda) ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
© AA / Harun Özalp
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Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, KALKAN-8 operasyonu ile Adana ve Şanlıurfa'da 37 insan kaçakçısının yakanlandığı belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana ve Şanlıurfa'da düzenlenen KALKAN-8 Operasyonu'nu duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu gönderiyi paylaşarak şu bilgileri verdi:
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde operasyon yapıldı, 3 bin 209 firari yakalandı
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