https://sputniknews.com.tr/20240128/bakan-isikhandan-aciklama-esnafa-erken-emeklilik-ne-zaman--1080122921.html

Bakan Işıkhan'dan esnafa erken emeklilik açıklaması

Bakan Işıkhan'dan esnafa erken emeklilik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına destek ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T16:03+0300

2024-01-28T16:03+0300

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ekonomi

esnaf

vedat ışıkhan

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

eyt

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Işıkhan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:Ev kadınlarına prim desteğiEv kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Kesinlikle bir sapma olmayacak.Esnafa erken emeklilikEYT emekli sayısı 2 milyonAsgari ücrette 2 TL tartışması

https://sputniknews.com.tr/20240104/yeni-oran-ve-tarih-verdi-asgari-ucret-ile-memur-maasina-dikkat-cekti-emekliye-ek-zam-mi-geliyor-1079312084.html

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esnaf, vedat ışıkhan, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, eyt