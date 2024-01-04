https://sputniknews.com.tr/20240104/yeni-oran-ve-tarih-verdi-asgari-ucret-ile-memur-maasina-dikkat-cekti-emekliye-ek-zam-mi-geliyor-1079312084.html

Yeni oran ve tarih verdi, asgari ücret ile memur maaşına dikkat çekti: Emekliye ek zam mı geliyor?

Yeni oran ve tarih verdi, asgari ücret ile memur maaşına dikkat çekti: Emekliye ek zam mı geliyor?

Milyonlar "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorularına yanıt ararken, Ekonomist Nedim Türkmen "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T07:40+0300

2024-01-04T07:40+0300

2024-01-04T07:42+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

nedim türkmen

recep tayyip erdoğan

ssk

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

maaş

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Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu. TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2.93; 6 aylık enflasyon yüzde 37.57; 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu.Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az yüzde 37.56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi.Emekliye ek zam olacak mı?2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64.77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek yüzde 37.56'lık emekli zammı tartışmalara neden olurken, beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde. Bunun için tüm gözler ise şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Sözcü Tv'de konuşan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" diye konuştu.En düşük emekli maaşı 2024 yılında ne kadar olur?Ekonomist Türkmen'in açıklamaları şöyle;2024 memur zammı ne kadar?SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29.79 enflasyon farkı alacak. Aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil artışları yüzde 49.25 oldu.Maaş farkı ne zaman yatacak?Maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin:

https://sputniknews.com.tr/20240103/memur-ve-emekli-maaslari-2024-yili-icin-belli-oldu-zamli-maaslar-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1079284864.html

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