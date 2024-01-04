https://sputniknews.com.tr/20240104/yeni-oran-ve-tarih-verdi-asgari-ucret-ile-memur-maasina-dikkat-cekti-emekliye-ek-zam-mi-geliyor-1079312084.html
Yeni oran ve tarih verdi, asgari ücret ile memur maaşına dikkat çekti: Emekliye ek zam mı geliyor?
Yeni oran ve tarih verdi, asgari ücret ile memur maaşına dikkat çekti: Emekliye ek zam mı geliyor?
Milyonlar "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorularına yanıt ararken, Ekonomist Nedim Türkmen "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T07:40+0300
2024-01-04T07:40+0300
2024-01-04T07:42+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
nedim türkmen
recep tayyip erdoğan
ssk
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
maaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png
Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu. TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2.93; 6 aylık enflasyon yüzde 37.57; 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu.Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az yüzde 37.56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi.Emekliye ek zam olacak mı?2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64.77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek yüzde 37.56'lık emekli zammı tartışmalara neden olurken, beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde. Bunun için tüm gözler ise şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Sözcü Tv'de konuşan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" diye konuştu.En düşük emekli maaşı 2024 yılında ne kadar olur?Ekonomist Türkmen'in açıklamaları şöyle;2024 memur zammı ne kadar?SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29.79 enflasyon farkı alacak. Aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil artışları yüzde 49.25 oldu.Maaş farkı ne zaman yatacak?Maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin:
https://sputniknews.com.tr/20240103/memur-ve-emekli-maaslari-2024-yili-icin-belli-oldu-zamli-maaslar-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1079284864.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2c191264e9a9220acea2610f901a1587.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
Yeni oran ve tarih verdi, asgari ücret ile memur maaşına dikkat çekti: Emekliye ek zam mı geliyor?
07:40 04.01.2024 (güncellendi: 07:42 04.01.2024)
Milyonlar "Emekliye ek zam, seyyanen zam gelir mi? Refah payı eklenir mi?" sorularına yanıt ararken, Ekonomist Nedim Türkmen "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" dedi, emekliye ek zam için tarih ve oran verdi.
Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu. TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2.93; 6 aylık enflasyon yüzde 37.57; 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu.
Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az yüzde 37.56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Ancak şimdi de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi.
Emekliye ek zam olacak mı?
2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64.77 olması sonrası emekli maaşlarına gelecek yüzde 37.56'lık emekli zammı tartışmalara neden olurken, beklenti ise bu oranın daha da yükseltilmesi yönünde. Bunun için tüm gözler ise şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Sözcü Tv'de konuşan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammına ekleme yapacağını belirterek hem oran hem tarih verdi. Türkmen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır" diye konuştu.
En düşük emekli maaşı 2024 yılında ne kadar olur?
Ekonomist Türkmen'in açıklamaları şöyle;
"Emekliler şu an için yüzde 37,56 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır ancak Şubat ayında tamamlayacak. Yasa çıkması gerekiyor. Şubat ayının ortasına doğru burada bir düzenleme ile refah payıyla bunun yüzde 50'ye tamamlayacağını söyleyebiliriz. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağını düşünüyorum. Bu temel aylık ücreti olacak ama bazıları 13 bin-14 bin TL alacak."
2024 memur zammı ne kadar?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29.79 enflasyon farkı alacak. Aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil artışları yüzde 49.25 oldu.
Maaş farkı ne zaman yatacak?
Maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin:
"Memurların maaşları her ayın 15'inde yatıyor. Dolayısıyla 15 Ocak'ta bu yüzde 49,25'in uygulandığı maaş zammını zaten görecekler bordrolarında. Fark da genellikle bir hafta içerisinde fark bordrosu olarak maaşlarına yatırılıyor. 1'i ile 14'ü arasında çünkü bu artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu ve memurlar 15'inde maaşlarını peşin aldıkları için 1'i ile 14'ü arasındaki yüzde 49,25'lik farkı alacaklar ama 14 günlük farkı alacaklar."