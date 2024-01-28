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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu'ndan gençlere abonman ve kültür-sanat kartı vaadi
AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu'ndan gençlere abonman ve kültür-sanat kartı vaadi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katılan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T18:57+0300
2024-01-28T18:57+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
eskişehir
nebi hatipoğlu
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Hatipoğlu, öğrencilere sınırsız ulaşım imkanı sağlayan 50 liralık abonman kart ve kültür sanat harcamalarında kullanılabilecek 500 TL'lik kart müjdesi verdi.AK Parti'nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısı için Eskişehir’e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programın ardından AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ile beraber Eskişehir Vehbi Koç Kongre Salonu’ndaki ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katıldı. Projelerin bir kısmını açıklayan Hatipoğlu, şunları söyledi:Gençlik Buluşması’nda öğrencilerin Eskişehir Teknik Üniversitesi’ndeki (ESTÜ) ulaşım konusunda sorunlar yaşadığını, ulaşım için çalışma istediklerini ifade eden Nebi Hatipoğlu, “Değil ESTÜ, ulaşım için çalışma her nereye gerekiyorsa oraya ulaşımı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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31 mart yerel seçimleri, eskişehir, nebi hatipoğlu
31 mart yerel seçimleri, eskişehir, nebi hatipoğlu

AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu'ndan gençlere abonman ve kültür-sanat kartı vaadi

18:57 28.01.2024
© Twitter İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
© Twitter
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katılan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, öğrencilere yönelik projelerini açıkladı
Hatipoğlu, öğrencilere sınırsız ulaşım imkanı sağlayan 50 liralık abonman kart ve kültür sanat harcamalarında kullanılabilecek 500 TL'lik kart müjdesi verdi.
AK Parti'nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısı için Eskişehir’e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programın ardından AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ile beraber Eskişehir Vehbi Koç Kongre Salonu’ndaki ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğine katıldı.
Projelerin bir kısmını açıklayan Hatipoğlu, şunları söyledi:

“Eskişehir’i öğrenci kenti olarak açıklıyoruz ama buradaki gençler öğrenci olduklarını hissetmiyorlar. Biz bu konu hakkında öğrenci arkadaşlarımızla görüştük ve neler istediklerini sorduk. Aldığımız geri dönüşler neticesinde bir sürü projemizi hazırladık ama bunlardan birkaçını açıklamak istiyorum. Açıkçası tüm projeleri açıklamak istemiyorum, çünkü ne söylersek bizim projelerimizi kendi projeleri gibi açıklıyorlar. Öncelikle öğrencilerin yaşadığı kampüs ve çevresindeki alanlarda internet ücretsiz olacak. Eskişehir’de ulaşım çok pahalı olduğu için öğrencilerimiz çok sıkıntı çekiyor.

Biz öğrencilerimize bir ulaşım kartı planlıyoruz. Bu kart bugünün fiyatıyla 50 liralık aylık abonman şeklinde olacak ve öğrenciler istedikleri kadar ulaşım sağlayabilecekler. Ayrıca öğrencilerin Eskişehir’deki kültür ve sanat etkinliklerinden daha çok faydalanabilmesi için öğrencilere yönelik ‘Kültür ve Sanat Kartı’ çıkaracağız. Bu karttan aylık 500 TL’lik kültür ve sanat harcaması yapabilecekler.”

Gençlik Buluşması’nda öğrencilerin Eskişehir Teknik Üniversitesi’ndeki (ESTÜ) ulaşım konusunda sorunlar yaşadığını, ulaşım için çalışma istediklerini ifade eden Nebi Hatipoğlu, “Değil ESTÜ, ulaşım için çalışma her nereye gerekiyorsa oraya ulaşımı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
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