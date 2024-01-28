AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu'ndan gençlere abonman ve kültür-sanat kartı vaadi

“Eskişehir’i öğrenci kenti olarak açıklıyoruz ama buradaki gençler öğrenci olduklarını hissetmiyorlar. Biz bu konu hakkında öğrenci arkadaşlarımızla görüştük ve neler istediklerini sorduk. Aldığımız geri dönüşler neticesinde bir sürü projemizi hazırladık ama bunlardan birkaçını açıklamak istiyorum. Açıkçası tüm projeleri açıklamak istemiyorum, çünkü ne söylersek bizim projelerimizi kendi projeleri gibi açıklıyorlar. Öncelikle öğrencilerin yaşadığı kampüs ve çevresindeki alanlarda internet ücretsiz olacak. Eskişehir’de ulaşım çok pahalı olduğu için öğrencilerimiz çok sıkıntı çekiyor.

Biz öğrencilerimize bir ulaşım kartı planlıyoruz. Bu kart bugünün fiyatıyla 50 liralık aylık abonman şeklinde olacak ve öğrenciler istedikleri kadar ulaşım sağlayabilecekler. Ayrıca öğrencilerin Eskişehir’deki kültür ve sanat etkinliklerinden daha çok faydalanabilmesi için öğrencilere yönelik ‘Kültür ve Sanat Kartı’ çıkaracağız. Bu karttan aylık 500 TL’lik kültür ve sanat harcaması yapabilecekler.”