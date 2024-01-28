https://sputniknews.com.tr/20240128/ahmet-hakan-ak-parti-pusulada-birinci-parti-olmus-cok-sansli-bu-parti-abi-gercekten-cok-balli-1080112285.html
Ahmet Hakan: AK Parti pusulada birinci parti olmuş, çok şanslı bu parti abi gerçekten çok ballı
Ahmet Hakan: AK Parti pusulada birinci parti olmuş, çok şanslı bu parti abi gerçekten çok ballı
Ahmet Hakan, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oy pusulasında birinci parti olarak yer alacak olmasını değerlendirdi ve "Çok şanslı bu parti abi. Gerçekten çok... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T09:49+0300
2024-01-28T09:49+0300
2024-01-28T09:49+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
oy pusulası
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy pusulasında partilerin yer alacağı sıralama için çekilen kurada AK Parti’nin birinci çıkması için “çok ballı parti” dedi.Ahmet Hakan, “Kura çekilmiş. Partilerin oy pusulasındaki yerleri, kurayla belli olmuş. AK Parti, pusulada birinci parti olmuş. Çok şanslı bu parti abi. Gerçekten çok ballı” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/ak-partiden-oy-pusulasinda-birinci-sirada-cikmalarina-ilk-yorum-1080110159.html
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ak parti, oy pusulası, recep tayyip erdoğan
ak parti, oy pusulası, recep tayyip erdoğan
Ahmet Hakan: AK Parti pusulada birinci parti olmuş, çok şanslı bu parti abi gerçekten çok ballı
Ahmet Hakan, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oy pusulasında birinci parti olarak yer alacak olmasını değerlendirdi ve "Çok şanslı bu parti abi. Gerçekten çok ballı” dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan
, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy pusulasında partilerin yer alacağı sıralama için çekilen kurada AK Parti’nin birinci çıkması için “çok ballı parti” dedi
.
Ahmet Hakan, “Kura çekilmiş. Partilerin oy pusulasındaki yerleri, kurayla belli olmuş. AK Parti, pusulada birinci parti olmuş. Çok şanslı bu parti abi. Gerçekten çok ballı” diye yazdı.