https://sputniknews.com.tr/20240128/ahmet-hakan-ak-parti-pusulada-birinci-parti-olmus-cok-sansli-bu-parti-abi-gercekten-cok-balli-1080112285.html

Ahmet Hakan: AK Parti pusulada birinci parti olmuş, çok şanslı bu parti abi gerçekten çok ballı

Ahmet Hakan: AK Parti pusulada birinci parti olmuş, çok şanslı bu parti abi gerçekten çok ballı

Ahmet Hakan, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oy pusulasında birinci parti olarak yer alacak olmasını değerlendirdi ve "Çok şanslı bu parti abi. Gerçekten çok... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T09:49+0300

2024-01-28T09:49+0300

2024-01-28T09:49+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

oy pusulası

recep tayyip erdoğan

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy pusulasında partilerin yer alacağı sıralama için çekilen kurada AK Parti’nin birinci çıkması için “çok ballı parti” dedi.Ahmet Hakan, “Kura çekilmiş. Partilerin oy pusulasındaki yerleri, kurayla belli olmuş. AK Parti, pusulada birinci parti olmuş. Çok şanslı bu parti abi. Gerçekten çok ballı” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20240128/ak-partiden-oy-pusulasinda-birinci-sirada-cikmalarina-ilk-yorum-1080110159.html

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ak parti, oy pusulası, recep tayyip erdoğan