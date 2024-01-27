https://sputniknews.com.tr/20240127/ttb-baskani-sebnem-korur-fincanciya-verilen-ceza-onandi-1080100783.html

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verilen ceza onandı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verilen ceza onandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T16:52+0300

2024-01-27T16:52+0300

2024-01-27T16:55+0300

türkiye

politika

şebnem korur fincancı

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

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TTB Başkanı Fincancı'ya terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası onaylandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), Fincancı'ya, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.Yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delilerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına karar veren daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna dikkati çekti.Başvuruya ret Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve Fincancı'ya verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.Neler yaşanmıştı?Fincancı hakkında, bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleriyle terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştıran Fincancı'nın, 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle yetkisizlik kararı vermiş ve dosyayı İstanbul'a göndermişti.Tahliye kararı Yargılamaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırdığı Fincancı'yı, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etmişti.Mahkemenin gerekçeli kararında Fincancı'nın, gerçeği yansıtmayan, nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan ve örgüt tarafından servis edilen görüntüler üzerinden, TSK'yı karalamak amacıyla 'örgüt propagandası' eylemine aktif biçimde katılım sağladığı kaydedilmişti.Gerekçeli kararın ardından cumhuriyet savcısı ile sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya, temyiz için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.Sağlık-Sen'den yazılı açıklamaSağlık-Sen Genel Başkanı Faruk Doğan, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ‘Örgüt propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması hakkında yazılı açıklamalarda bulundu.Doğan, verilen kararın milli vicdanı rahatlattığını ve adalete olan güvenin perçinlediğini söyleyerek, “Şimdi sıra vatan ve millet sevdalısı hekimlerimizde. Kuruluş amacı hekimlerimizin haklarını korumak ve sağlık sistemini geliştirmek olan Türk Tabipleri Birliği, terörün sözcülüğünü yapan, hekimlerimizi temsil etmekten uzak bir avuç insanın himayesinden kurtarılmalı, asıl amacına kavuşturulmalıdır. Bu noktada Sağlık-Sen Hekim Komisyonumuzun çağrısını yineleyerek; vatanını seven, kendisini millete şifaya adayan tüm hekimlerimizi, Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmaya ve mevcut zihniyeti değiştirmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Faruk Doğan, “Türk Tabipleri Birliği terörün sözcülüğünü yapan, hekimlerimizi temsil etmekten uzak bir avuç insanın himayesinden kurtarılmalı, asıl amacına kavuşturulmalıdır” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230930/ttb-duyurdu-bashekim-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1075906919.html

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politika, şebnem korur fincancı, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)