https://sputniknews.com.tr/20230930/ttb-duyurdu-bashekim-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1075906919.html
TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği, Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T17:06+0300
2023-09-30T17:06+0300
2023-09-30T17:06+0300
türkiye
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
koronavirüs
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun, Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.TTB sosyal medya hesabından şunları kaydetti:"Kovid-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Kovid ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230930/eris-varyanti-sonrasi-hes-kodu-uygulamasina-guncelleme-sosyal-medyada-gundem-oldu-1075905895.html
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ttb, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs
ttb, türk tabipleri birliği (ttb), koronavirüs
TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Türk Tabipleri Birliği, Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun, Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
TTB sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Kovid-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Kovid ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz."