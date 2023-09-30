https://sputniknews.com.tr/20230930/ttb-duyurdu-bashekim-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1075906919.html

TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T17:06+0300

2023-09-30T17:06+0300

2023-09-30T17:06+0300

türkiye

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

koronavirüs

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun, Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.TTB sosyal medya hesabından şunları kaydetti:"Kovid-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Kovid ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230930/eris-varyanti-sonrasi-hes-kodu-uygulamasina-guncelleme-sosyal-medyada-gundem-oldu-1075905895.html

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