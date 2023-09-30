https://sputniknews.com.tr/20230930/eris-varyanti-sonrasi-hes-kodu-uygulamasina-guncelleme-sosyal-medyada-gundem-oldu-1075905895.html

Eris varyantı sonrası HES kodu uygulamasına güncelleme sosyal medyada gündem oldu

Eris varyantı sonrası HES kodu uygulamasına güncelleme sosyal medyada gündem oldu

Koronavirüs salgını döneminde HES Kodu uygulaması nedeniyle kullanılan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına aylar sonra ilk kez güncelleme geldi. Söz konusu... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T16:39+0300

2023-09-30T16:39+0300

2023-09-30T16:46+0300

yaşam

hayat eve sığar (hes)

hayat eve sığar

kod

eris

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Koronavirüs salgını döneminde ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ kapsamında, Sağlık Bakanlığı talimatı uyarınca ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerde, kurumlarla ve kişilerle, bireylerin Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşabilmesine yarayan bir kod olan HES Kodu uygulamasına aylar sonra güncelleme geldi.Sosyal medyada gündem olduHES Kodu uygulamasına gelen güncelleme de sosyal medyada gündem oldu. Olası bir 'kapanma' iddiaları da gelişme sonrası sosyal medyada dolaşıma sokuldu.Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19'un eris varyantının, artık solunum yolu enfeksiyonları formuna dönmeye başladığını belirterek, endişeye gerek olmadığını ancak maske takarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek yayılımın önüne geçilebileceğini söylemişti.Bakan Koca: Kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değilSağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, "Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Dolayısıyla korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Artık tüm vatandaşlarımız biliyor, hasta olanların kendilerini izole etmelerini, topluma çıkmamalarını, riskli olan kişilerin özellikle kendilerini korumalarını, onların da kalabalık ortamlardan uzak durmasını, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarını öneriyoruz. Başka bir önerimiz de yok, yeni bir aşı programımız da yok. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok" açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230928/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-karadan-eris-varyanti-ile-ilgili-aciklama-1075852657.html

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hes kodu, eris varyantı, hayat eve sığar güncelleme