Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan eris varyantı ile ilgili açıklama

Eris varyantının özelliklerini düşündüğümüzde daha ziyade solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretmesi, üst solunum yolu enfeksiyonu tablosuna neden olması itibarıyla önümüzdeki dönem içinde çok yoğun hastane yatışlarına neden olması veya ilave tedbir alınmasını, pandeminin erken dönemlerinde özellikle virüsün daha ağır ve ölümlere neden olarak seyrettiği dönemlerdeki tedbirin gerekliliğini şu an için en azından göstermediğini çok net olarak söyleyebiliriz."