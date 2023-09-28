https://sputniknews.com.tr/20230928/bakan-koca-cocuklar-bu-haftalarda-neden-sik-hasta-oluyor-ne-yapmali-sorusuna-yanit-verdi-1075849141.html

Bakan Koca 'Çocuklar bu haftalarda neden sık hasta oluyor? Ne yapmalı?' sorusuna yanıt verdi

Bakan Koca 'Çocuklar bu haftalarda neden sık hasta oluyor? Ne yapmalı?' sorusuna yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle eylülden itibaren görülmeye başlayan solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T19:58+0300

2023-09-28T19:58+0300

2023-09-28T19:58+0300

türkiye

fahrettin koca

çocuk

el yıkama

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar bu haftalarda neden sık hasta oluyor? Ne yapmalı?" ifadesini kullanarak, konuya ilişkin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın videolu açıklamalarına yer verdi.Söz konusu videoda Prof. Dr. Kara, şunları kaydetti:'El yıkama alışkanlığını kazandırmalıyız'Kara, çocukların eve kıyasla okula gittiğinde daha fazla bakteri ve virüsle karşı karşıya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

türkiye

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2023

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fahrettin koca, çocuk, el yıkama