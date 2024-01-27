https://sputniknews.com.tr/20240127/ticaret-bakanligi-basmufettislikleri-ve-tubitaka-atama-1080105195.html
Ticaret Bakanlığı başmüfettişlikleri ve TÜBİTAK'a atama
Ticaret Bakanlığı başmüfettişlikleri ve TÜBİTAK'a atama
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T19:53+0300
2024-01-27T19:53+0300
2024-01-27T19:53+0300
türkiye
türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak)
tübitak
ticaret bakanlığı
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığına İsmail Doğan atandı.Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine Mehmet Yapıcı, Mustafa Egemen Konaklıoğlu, İbrahim Temo Demir, Ramazan Özkan, Bekir Tokel, Bülent Yıldız ve Fatih Koçak'ın ticaret müfettişi olarak atamaları gerçekleşti.Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Bülent Büyük atandı.Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede ise görevden alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/resmi-gazetede-yayimlandi-3-ilin-emniyet-muduru-degisti-1080088836.html
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türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak), tübitak, ticaret bakanlığı, resmi gazete, recep tayyip erdoğan
türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak), tübitak, ticaret bakanlığı, resmi gazete, recep tayyip erdoğan
Ticaret Bakanlığı başmüfettişlikleri ve TÜBİTAK'a atama
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığına İsmail Doğan atandı.
Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine Mehmet Yapıcı, Mustafa Egemen Konaklıoğlu, İbrahim Temo Demir, Ramazan Özkan, Bekir Tokel, Bülent Yıldız ve Fatih Koçak'ın ticaret müfettişi olarak atamaları gerçekleşti.
Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Bülent Büyük atandı.
Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede ise görevden alındı.