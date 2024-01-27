https://sputniknews.com.tr/20240127/ticaret-bakanligi-basmufettislikleri-ve-tubitaka-atama-1080105195.html

Ticaret Bakanlığı başmüfettişlikleri ve TÜBİTAK'a atama

Ticaret Bakanlığı başmüfettişlikleri ve TÜBİTAK'a atama

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T19:53+0300

2024-01-27T19:53+0300

2024-01-27T19:53+0300

türkiye

türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak)

tübitak

ticaret bakanlığı

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığına İsmail Doğan atandı.Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine Mehmet Yapıcı, Mustafa Egemen Konaklıoğlu, İbrahim Temo Demir, Ramazan Özkan, Bekir Tokel, Bülent Yıldız ve Fatih Koçak'ın ticaret müfettişi olarak atamaları gerçekleşti.Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Bülent Büyük atandı.Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede ise görevden alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/resmi-gazetede-yayimlandi-3-ilin-emniyet-muduru-degisti-1080088836.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak), tübitak, ticaret bakanlığı, resmi gazete, recep tayyip erdoğan