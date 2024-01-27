https://sputniknews.com.tr/20240127/resmi-gazetede-yayimlandi-3-ilin-emniyet-muduru-degisti-1080088836.html
Atama kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde emniyet müdürü değişti
Atama kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü atandı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T01:31+0300
2024-01-27T01:31+0300
2024-01-27T01:46+0300
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne Necmettin Öztürk atandı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede-1079840644.html
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete
recep tayyip erdoğan, resmi gazete
Atama kararları Resmi Gazete'de: 3 ilde emniyet müdürü değişti
01:31 27.01.2024 (güncellendi: 01:46 27.01.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne Necmettin Öztürk atandı.