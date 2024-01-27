https://sputniknews.com.tr/20240127/tayvan-ada-cevresinde-cine-ait-33-askeri-hava-araci-ve-6-gemi-tespit-ettik-1080098334.html

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 gemi tespit ettik

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 gemi tespit ettik

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T15:09+0300

2024-01-27T15:09+0300

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insansız hava aracı (iha)

savaş gemisi

abd donanması

tayvan boğazı

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Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 33 askeri hava aracından 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı, Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.Açıklamada 33 hava aracı ve 6 gemi dışında askeri amaçlı olup olmadığı bilinmeyen Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonunun da Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizginin ötesine geçtiği kaydedildi.Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, ABD donanmasına ait USS John Finn muhribinin 25 Ocak'ta Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından yapılması dikkati çekti.Geçiş, ABD savaş gemilerinin, bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyir faaliyeti olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240116/cinden-filipinlere-tayvan-uyarisi-atesle-oynamayin-1079701952.html

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tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, iha, insansız hava aracı (iha), savaş gemisi, abd donanması, tayvan boğazı