https://sputniknews.com.tr/20240127/tayvan-ada-cevresinde-cine-ait-33-askeri-hava-araci-ve-6-gemi-tespit-ettik-1080098334.html
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 gemi tespit ettik
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 gemi tespit ettik
Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T15:09+0300
2024-01-27T15:09+0300
2024-01-27T15:09+0300
dünya
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çin halk cumhuriyeti
iha
insansız hava aracı (iha)
savaş gemisi
abd donanması
tayvan boğazı
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Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 33 askeri hava aracından 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı, Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.Açıklamada 33 hava aracı ve 6 gemi dışında askeri amaçlı olup olmadığı bilinmeyen Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonunun da Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizginin ötesine geçtiği kaydedildi.Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, ABD donanmasına ait USS John Finn muhribinin 25 Ocak'ta Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından yapılması dikkati çekti.Geçiş, ABD savaş gemilerinin, bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyir faaliyeti olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/cinden-filipinlere-tayvan-uyarisi-atesle-oynamayin-1079701952.html
tayvan
çin
çin halk cumhuriyeti
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MIA „Rosiya Segodnya“
tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, iha, insansız hava aracı (iha), savaş gemisi, abd donanması, tayvan boğazı
tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti, iha, insansız hava aracı (iha), savaş gemisi, abd donanması, tayvan boğazı
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 gemi tespit ettik
Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 33 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi.
Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 33 askeri hava aracından 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı, Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.
Açıklamada 33 hava aracı ve 6 gemi dışında askeri amaçlı olup olmadığı bilinmeyen Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonunun da Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizginin ötesine geçtiği kaydedildi.
Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, ABD donanmasına ait USS John Finn muhribinin 25 Ocak'ta Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından yapılması dikkati çekti.
Geçiş, ABD savaş gemilerinin, bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyir faaliyeti olmuştu.