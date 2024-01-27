https://sputniknews.com.tr/20240127/slovenyali-yildizdan-nbade-tarihi-performans-73-sayi-10-ribaund---1080093227.html

Slovenyalı yıldızdan NBA'de tarihi performans

Slovenyalı yıldızdan NBA'de tarihi performans

Slovakyalı yıldız Luka Doncic dünkü Atlanta - Dallas maçında 73 sayı attı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T11:19+0300

2024-01-27T11:19+0300

2024-01-27T11:44+0300

spor

nba

basketbol

dallas

dallas mavericks

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1b/1080093074_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2e16bcc9f242ee24858234fb548c6320.jpg

NBA'de normal sezon heyecanı 8 maçla devam etti. Atlanta Hawks'ın Dallas Mavericks'i konuk ettiği maçta Luka Doncic tarihi bir performansa imza attı. Sloven yıldız, takımının 148-143 kazandığı karşılaşmada tam 73 sayı attı. 24 yaşındaki yıldız 73 sayının yanı sıra karşılaşmayı 10 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Doncic, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.NBA tarihinde 4. sıraya yerleştiMavericks'in all-star oyun kurucusu aynı zamanda, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti. Üç maç sonra kazanarak 25 galibiyete ulaşan konuk ekip Mavericks'te Doncic'in yanı sıra Josh Green 21, Tim Hardaway Jr ise 13 sayı üretti. Art arda 4, sezonun 27. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 30, Jalen Johnson 25 ve Bogdan Bogdanovic 24 sayı kaydetti.Booker'dan 62 sayıNBA'de gecenin bir diğer çılgın performansına imza atan isim Devin Booker oldu. Boker, takımı Phoenix'in Indiana karşısında sahadan 133-131 mağlup ayrıldığı karşılaşmada 62 sayı attı.Alperen'den 25 dakika 11 sayıHouston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise Charlotte karşısında 25 dakika süre buldu. Alperen, takımının sahadan 138-104 galip ayrıldığı karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle karşılaşmayı tamamladı.NBA'de gecenin sonuçları

https://sputniknews.com.tr/20240127/fenerbahce-mke-ankaragucunu-konuk-edecek-1080092528.html

dallas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nba, basketbol, dallas, dallas mavericks