https://sputniknews.com.tr/20240127/slovenyali-yildizdan-nbade-tarihi-performans-73-sayi-10-ribaund---1080093227.html
Slovenyalı yıldızdan NBA'de tarihi performans
Slovenyalı yıldızdan NBA'de tarihi performans
Slovakyalı yıldız Luka Doncic dünkü Atlanta - Dallas maçında 73 sayı attı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T11:19+0300
2024-01-27T11:19+0300
2024-01-27T11:44+0300
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NBA'de normal sezon heyecanı 8 maçla devam etti. Atlanta Hawks'ın Dallas Mavericks'i konuk ettiği maçta Luka Doncic tarihi bir performansa imza attı. Sloven yıldız, takımının 148-143 kazandığı karşılaşmada tam 73 sayı attı. 24 yaşındaki yıldız 73 sayının yanı sıra karşılaşmayı 10 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Doncic, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.NBA tarihinde 4. sıraya yerleştiMavericks'in all-star oyun kurucusu aynı zamanda, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti. Üç maç sonra kazanarak 25 galibiyete ulaşan konuk ekip Mavericks'te Doncic'in yanı sıra Josh Green 21, Tim Hardaway Jr ise 13 sayı üretti. Art arda 4, sezonun 27. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 30, Jalen Johnson 25 ve Bogdan Bogdanovic 24 sayı kaydetti.Booker'dan 62 sayıNBA'de gecenin bir diğer çılgın performansına imza atan isim Devin Booker oldu. Boker, takımı Phoenix'in Indiana karşısında sahadan 133-131 mağlup ayrıldığı karşılaşmada 62 sayı attı.Alperen'den 25 dakika 11 sayıHouston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise Charlotte karşısında 25 dakika süre buldu. Alperen, takımının sahadan 138-104 galip ayrıldığı karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle karşılaşmayı tamamladı.NBA'de gecenin sonuçları
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nba, basketbol, dallas, dallas mavericks
nba, basketbol, dallas, dallas mavericks
Slovenyalı yıldızdan NBA'de tarihi performans
11:19 27.01.2024 (güncellendi: 11:44 27.01.2024)
Slovakyalı yıldız Luka Doncic dünkü Atlanta - Dallas maçında 73 sayı attı.
NBA'de normal sezon heyecanı 8 maçla devam etti. Atlanta Hawks'ın Dallas Mavericks'i konuk ettiği maçta Luka Doncic tarihi bir performansa imza attı. Sloven yıldız, takımının 148-143 kazandığı karşılaşmada tam 73 sayı attı. 24 yaşındaki yıldız 73 sayının yanı sıra karşılaşmayı 10 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Doncic, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.
NBA tarihinde 4. sıraya yerleşti
Mavericks'in all-star oyun kurucusu aynı zamanda, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti. Üç maç sonra kazanarak 25 galibiyete ulaşan konuk ekip Mavericks'te Doncic'in yanı sıra Josh Green 21, Tim Hardaway Jr ise 13 sayı üretti. Art arda 4, sezonun 27. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 30, Jalen Johnson 25 ve Bogdan Bogdanovic 24 sayı kaydetti.
NBA'de gecenin bir diğer çılgın performansına imza atan isim Devin Booker oldu. Boker, takımı Phoenix'in Indiana karşısında sahadan 133-131 mağlup ayrıldığı karşılaşmada 62 sayı attı.
Alperen'den 25 dakika 11 sayı
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise Charlotte karşısında 25 dakika süre buldu. Alperen, takımının sahadan 138-104 galip ayrıldığı karşılaşmada 11 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle karşılaşmayı tamamladı.
Indiana Pacers 133-131 Phoenix Suns
Atlanta Hawks 143-148 Dallas Mavericks
Charlotte Hornets 104-138 Houston Rockets
Toronto Raptors 107-127 Los Angeles Clippers
New Orleans Pelicans 83-107 Oklahoma City Thunder
Memphis Grizzlies 107-106 Orlando Magic
Milwaukee Bucks 100-112 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs 116-100 Portland Trail Blazers