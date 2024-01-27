https://sputniknews.com.tr/20240127/fenerbahce-mke-ankaragucunu-konuk-edecek-1080092528.html

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor: Sahada kimler eksik?

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor: Sahada kimler eksik?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Ligde 108. kez karşılaşacak iki ekibin rekabetinde Fenerbahçe’nin 69-11... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T11:03+0300

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spor

fenerbahçe

emre belözoğlu

ankaragücü

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Trendyol Süper Lig’in 23. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli iki ekibin mücadelesi öncesi Fenerbahçe, 22 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ankara ekibi ise 22 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada yer alıyor.108. randevuİki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 107 kez rakip oldu. Fenerbahçe, 69 maçtan galibiyetle ayrılırken, Ankaragücü ise 11 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanaryanın 199 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe’nin, Başkent temsilcisine karşı 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.İç saha karnesiFenerbahçe, ligde bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal’ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 34 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.Oosterwolde cezalıFenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle uzun süre o bölgede görev alan Oosterwolde, yarın akşam oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe’de eksiklerSakatlıklarını atlatan Leonardo Bonucci, Miha Zajc ve Miguel Crespo’nun yanı sıra Rodrigo Becao da takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı bulunan Fred, Luan Peres ve Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Bright Osayi-Samuel, maç kadrosunda olmayacak.Süper Lig’de 22 hafta itibarıyla 57 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 22 maçın 20’sinde gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 59 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.Son lig maçında deplasmanda Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kanarya, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde 2. kez rakip olacak. İki teknik adam 2021-2022 sezonunda ilk kez Kadıköy’de oynanan maçta karşı karşıya gelmiş ve o dönem Başakşehir’i çalıştıran Belözoğlu’nun takımı sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda 10 maçlık Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yaptı.Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.

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fenerbahçe, emre belözoğlu, ankaragücü