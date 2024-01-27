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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240127/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-rusyadan-avrupaya-gaz-gecisini-saglamazsa-hata-yapar-1080092914.html
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya gaz geçişini sağlamazsa hata yapar
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya gaz geçişini sağlamazsa hata yapar
Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'nın Rusya'dan Avrupa gaz geçişini sağlamaması halinde büyük bir hata yapacağını vurguladı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
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Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 2024 yılı sonunda Gazprom ile yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından Rusya'dan Avrupa'ya gaz geçişi için gerekli koşulları yaratmaması halinde büyük bir hata yapacağının altını çizdi.Fico açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Naftogaz Ukrayna ile Gazprom arasında 2019 sonunda imzalanan beş yıllık anlaşmadan sonra da transit geçişin devam etmesine ilişkin bir çözüm olduğunu vurgulayan Fico, "2024'ten sonra da Rus gazının transit geçişine devam etme ihtimali var. Bir çözüm bulunursa çok mutlu olacağım. Belki de Ukraynalı firmaların doğrudan katılımı olmadan" dedi.Slovak şirketlerinin Gazprom ile doğrudan anlaşmalar imzalayabileceğini vurgulayan Fico, "Bu yönde her şey yapılabilir. Her şey Ukraynalıların bu transitin uygulanmasını garanti altına alma iradesine bağlı olacak" dedi.Fico konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:
https://sputniknews.com.tr/20240121/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-bagimsiz-degil-tamamen-abdnin-kontrolu-altinda-1079877664.html
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slovakya, robert fico, rusya, gazprom, ukrayna, naftogaz şirketi, italya, avusturya
slovakya, robert fico, rusya, gazprom, ukrayna, naftogaz şirketi, italya, avusturya

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya gaz geçişini sağlamazsa hata yapar

11:12 27.01.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidin Robert Fico
 Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
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Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'nın Rusya'dan Avrupa gaz geçişini sağlamaması halinde büyük bir hata yapacağını vurguladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 2024 yılı sonunda Gazprom ile yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından Rusya'dan Avrupa'ya gaz geçişi için gerekli koşulları yaratmaması halinde büyük bir hata yapacağının altını çizdi.
Fico açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ukraynalılar, Rus gazının Avrupa'ya geçişi için gerekli koşulları yaratmazlarsa büyük bir hata yapmış olacaklar. Zira bu durum sadece Slovakya'yı değil, aynı zamanda bu fikri anlaşmanın uzatılması destekleyen İtalya ve Avusturya'yı da ilgilendiren bir konu.
Naftogaz Ukrayna ile Gazprom arasında 2019 sonunda imzalanan beş yıllık anlaşmadan sonra da transit geçişin devam etmesine ilişkin bir çözüm olduğunu vurgulayan Fico, "2024'ten sonra da Rus gazının transit geçişine devam etme ihtimali var. Bir çözüm bulunursa çok mutlu olacağım. Belki de Ukraynalı firmaların doğrudan katılımı olmadan" dedi.
Slovak şirketlerinin Gazprom ile doğrudan anlaşmalar imzalayabileceğini vurgulayan Fico, "Bu yönde her şey yapılabilir. Her şey Ukraynalıların bu transitin uygulanmasını garanti altına alma iradesine bağlı olacak" dedi.
Fico konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:
Bu herkes için çok özel bir durum. Ukrayna'nın siyasi nedenlerle Gazprom'la olan anlaşmayı uzatmayı göze alamayacağını anlıyorum ama öte yandan Ukrayna, Rus gazının kendi toprakları üzerinden transit geçişinin kendisine bir miktar para, transit geçiş için ödeme getirdiğinin de farkında.
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