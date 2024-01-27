https://sputniknews.com.tr/20240127/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-rusyadan-avrupaya-gaz-gecisini-saglamazsa-hata-yapar-1080092914.html

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya gaz geçişini sağlamazsa hata yapar

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya gaz geçişini sağlamazsa hata yapar

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'nın Rusya'dan Avrupa gaz geçişini sağlamaması halinde büyük bir hata yapacağını vurguladı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T11:12+0300

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robert fico

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ukrayna

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Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 2024 yılı sonunda Gazprom ile yapılan anlaşmanın sona ermesinin ardından Rusya'dan Avrupa'ya gaz geçişi için gerekli koşulları yaratmaması halinde büyük bir hata yapacağının altını çizdi.Fico açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Naftogaz Ukrayna ile Gazprom arasında 2019 sonunda imzalanan beş yıllık anlaşmadan sonra da transit geçişin devam etmesine ilişkin bir çözüm olduğunu vurgulayan Fico, "2024'ten sonra da Rus gazının transit geçişine devam etme ihtimali var. Bir çözüm bulunursa çok mutlu olacağım. Belki de Ukraynalı firmaların doğrudan katılımı olmadan" dedi.Slovak şirketlerinin Gazprom ile doğrudan anlaşmalar imzalayabileceğini vurgulayan Fico, "Bu yönde her şey yapılabilir. Her şey Ukraynalıların bu transitin uygulanmasını garanti altına alma iradesine bağlı olacak" dedi.Fico konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20240121/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-bagimsiz-degil-tamamen-abdnin-kontrolu-altinda-1079877664.html

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slovakya, robert fico, rusya, gazprom, ukrayna, naftogaz şirketi, italya, avusturya