https://sputniknews.com.tr/20240121/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-bagimsiz-degil-tamamen-abdnin-kontrolu-altinda-1079877664.html

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna bağımsız değil, tamamen ABD'nin kontrolü altında

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna bağımsız değil, tamamen ABD'nin kontrolü altında

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmadığını, ABD'nin mutlak kontrolü altında olduğunu savundu. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T15:37+0300

2024-01-21T15:37+0300

2024-01-21T15:37+0300

ukrayna krizi

slovakya

robert fico

nato

vladimir zelenskiy

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Slovakya'nın devlet televizyonu RTVS'ye konuşan Fico, Ukrayna'ya askeri yardım yapılması ve Ukrayna'nın NATO'ya katılımının yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulanmasına da karşı olduğunu söyledi."Ukrayna bağımsız ve egemen bir ülke değil, tamamen ABD'nin etkisi ve kontrolü altındadır" diyen Fico, bu hafta bir araya geleceği Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'a Ukrayna'nın NATO üyeliğini veto edeceğini ileteceğini belirtti.Fico, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının 3. Dünya Savaşı'nın temelini oluşturmak anlamına geldiğini ifade ederek Slovak ordusunca Ukrayna'ya hiçbir silah yardımı sağlanmayacağını vurguladı.Ukrayna'ya 'dünyanın en yozlaşmış ülkelerinden biri' yakıştırmasıUkrayna'nın 'dünyanın en yozlaşmış ülkelerinden biri' olduğunu iddia eden Fico, "Size gönderilen yardımların ne kadarının bir yerlerde kaybolduğunu ancak Tanrı bilir" dedi.Fico, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın askeri çözümü olmadığını ifade ederek Ukrayna'nın topraklarının bir kısmından vazgeçmesi gerektiğini, Rusya'nın çekilmesinin gerçekçi olmadığını savundu. Fico, daha önce Pravda gazetesinde yayımlanan makalesinde Batılı ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında en az iki ateşkes fırsatını engellemekle suçlamıştı.Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki ve Rusya'ya yaptırım uygulama odaklı stratejisinin Moskova yönetimini 'diz çöktürmede' başarısız olduğunu ifade eden Fico, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği topraklarda gücü elinde tuttuğuna, Batı'nın yardımına bağımlı olan Ukrayna'nın ise taarruz savaşı için askeri kapasiteden yoksun olduğuna vurgu yapmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin siyasi konumunun günden güne sarsıldığını savunan Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğin ise güçlendiğini ifade etmişti.Fico, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların 'başarısızlığını', "Ne Rus ekonomisi ne de Rus para birimi çöktü, Rusya karşıtı yaptırımlar bu devasa ülkenin kendi kendine yeterliliğini artırdı. Rus enerji şirketleri Çin ve Hindistan'a rekor teslimatlar yaptığını bildirdi" sözleriyle eleştirmişti.

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slovakya, robert fico, nato, vladimir zelenskiy