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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240127/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saat-icinde-7-himars-roketi-dusuruldu-1080097595.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saat içinde 7 HIMARS roketi düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saat içinde 7 HIMARS roketi düşürüldü
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Özel Askeri Operasyon'a ilişkin son 24 saatte meydana gelen gelişmeler hakkında açıklama yaptı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T14:57+0300
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ukrayna krizi
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus hava savunma araçlarının gün içinde 7 HIMARS ve Vampire çoklu roketatar roketini düşürdüğünü duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında şu bilgilere yer verdi:Kupyansk istikametinde, 'Batı' birlikleri grubunun, Ukrayna ordusunun 32. mekanize tugayına ve Ternı savunmasının 103. tugayına bağlı saldırı gruplarının Harkov bölgesindeki Sinkovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Ternı yerleşim bölgelerine düzenlediği beş saldırıyı püskürttüğü belirtildi.Bu istikamette Ukrayna ordusunun 25 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı ile 3 araç kaybettiği dile getirildi.Krasnıy Liman istikametinde merkez grup birliklerinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Yampolovka ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Çervonaya Dibrova yerleşim bölgelerinde 63. Mekanize Tugay ve 44. Tüfek Taburu saldırı gruplarının iki saldırısını püskürttü. Buna ek olarak, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Kirovsk ve Serebryanskiy bölgelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve ekipmanı bertaraf ettiği açıklandı.Bu istikamette Ukrayna'nın kayıplarının toplam 100 asker, 2 araç ve 1D-20 obüs olduğu vurgulandı.Donetsk istikametinde topçu ateşiyle desteklenen 'Güney' birlik grubu birimleri, Şumı ve Bogdanovka yerleşim bölgelerinde iki düşman saldırısını püskürttüğü ve ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin muhtelif yerleşim bölgelerinde Ukrayna personelini ve ekipmanını vurduğu duyuruldu.Bu istikamette Ukrayna ordusunun 250 kadar ölü ve yaralı asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 araç ve 1 Akatsiya kundağı motorlu topçu birliği kaybettiği açıklandı.Güney Donetsk istikametinde, Vostok kuvvetler grubuna bağlı birliklerin Zaporojye bölgesindeki Priyutnoye mevkii yakınlarında 127. Tero Savunma Tugayı'na bağlı saldırı gruplarının dört saldırısını püskürttü ve ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Makarovka mevkii yakınlarında Ukrayna ordusu personeline ve teçhizatına yangın hasarı verdiği belirtildi.Bu istikamette Ukrayna ordusunun kayıpların 115 asker, 3 araç ve 2 adet Akatsiya kundağı olduğu zikredildi.Zaporojye istikametinde topçu tarafından desteklenen Rus birlik grubu birimlerinin, Zaporojye bölgesindeki Rabotino ve Nesteryanka yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusunun 63. mekanize tugayının insan gücü ve ekipmanına saldırdığı belirtildi.Ukrayna ordusunun bu istikamette 20 kadar asker, 1 zırhlı muharebe aracı ve 2 araç kaybettiğini açıklandı.Herson istikametinde, Rus birlikleri grubunun aktif faaliyetleri neticesinde Ukrayna ordusunun, 15 asker ve 2 araca kadar kaybı olduğu belirtilidi.Rusya Savunma Bakanlığı açıklamada, Rus havacılık ve topçu kuvvetlerinin Çerkasi bölgesinde Ukrayna'ya ait bir S-300 füze savunma sistemini, yakıt ve havacılık yenilgi depolarını vurduğunu söyledi.Özel Askeri Operasyon'un başlangıcından bu yana Savunma Bakanlığı toplamda 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 283 insansız hava aracı, 456 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 805 tank ve diğer zırhlı araçlar, bin 210 çoklu roketatar aracı, 7 bin 881 sahra topçu silahı ve havan topu ve bin 940 adet özel askeri araç ekipmanı imha edildiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinin-uzerinde-2-ukrayna-fuzesi-dusuruldu-1080049083.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saat içinde 7 HIMARS roketi düşürüldü

14:57 27.01.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Özel Askeri Operasyon'a ilişkin son 24 saatte meydana gelen gelişmeler hakkında açıklama yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus hava savunma araçlarının gün içinde 7 HIMARS ve Vampire çoklu roketatar roketini düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında şu bilgilere yer verdi:
Kupyansk istikametinde, 'Batı' birlikleri grubunun, Ukrayna ordusunun 32. mekanize tugayına ve Ternı savunmasının 103. tugayına bağlı saldırı gruplarının Harkov bölgesindeki Sinkovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Ternı yerleşim bölgelerine düzenlediği beş saldırıyı püskürttüğü belirtildi.
Bu istikamette Ukrayna ordusunun 25 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı ile 3 araç kaybettiği dile getirildi.
Krasnıy Liman istikametinde merkez grup birliklerinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Yampolovka ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Çervonaya Dibrova yerleşim bölgelerinde 63. Mekanize Tugay ve 44. Tüfek Taburu saldırı gruplarının iki saldırısını püskürttü. Buna ek olarak, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Kirovsk ve Serebryanskiy bölgelerinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve ekipmanı bertaraf ettiği açıklandı.
Bu istikamette Ukrayna'nın kayıplarının toplam 100 asker, 2 araç ve 1D-20 obüs olduğu vurgulandı.
Donetsk istikametinde topçu ateşiyle desteklenen 'Güney' birlik grubu birimleri, Şumı ve Bogdanovka yerleşim bölgelerinde iki düşman saldırısını püskürttüğü ve ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin muhtelif yerleşim bölgelerinde Ukrayna personelini ve ekipmanını vurduğu duyuruldu.
Bu istikamette Ukrayna ordusunun 250 kadar ölü ve yaralı asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 araç ve 1 Akatsiya kundağı motorlu topçu birliği kaybettiği açıklandı.
Güney Donetsk istikametinde, Vostok kuvvetler grubuna bağlı birliklerin Zaporojye bölgesindeki Priyutnoye mevkii yakınlarında 127. Tero Savunma Tugayı'na bağlı saldırı gruplarının dört saldırısını püskürttü ve ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Makarovka mevkii yakınlarında Ukrayna ordusu personeline ve teçhizatına yangın hasarı verdiği belirtildi.
Bu istikamette Ukrayna ordusunun kayıpların 115 asker, 3 araç ve 2 adet Akatsiya kundağı olduğu zikredildi.
Zaporojye istikametinde topçu tarafından desteklenen Rus birlik grubu birimlerinin, Zaporojye bölgesindeki Rabotino ve Nesteryanka yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusunun 63. mekanize tugayının insan gücü ve ekipmanına saldırdığı belirtildi.
Ukrayna ordusunun bu istikamette 20 kadar asker, 1 zırhlı muharebe aracı ve 2 araç kaybettiğini açıklandı.
Herson istikametinde, Rus birlikleri grubunun aktif faaliyetleri neticesinde Ukrayna ordusunun, 15 asker ve 2 araca kadar kaybı olduğu belirtilidi.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamada, Rus havacılık ve topçu kuvvetlerinin Çerkasi bölgesinde Ukrayna'ya ait bir S-300 füze savunma sistemini, yakıt ve havacılık yenilgi depolarını vurduğunu söyledi.
Özel Askeri Operasyon'un başlangıcından bu yana Savunma Bakanlığı toplamda 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 283 insansız hava aracı, 456 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 805 tank ve diğer zırhlı araçlar, bin 210 çoklu roketatar aracı, 7 bin 881 sahra topçu silahı ve havan topu ve bin 940 adet özel askeri araç ekipmanı imha edildiğinin altını çizdi.
Rus askerleri, Ukrayna krizi, obüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinin üzerinde 2 Ukrayna füzesi düşürüldü
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