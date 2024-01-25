https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinin-uzerinde-2-ukrayna-fuzesi-dusuruldu-1080049083.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinin üzerinde 2 Ukrayna füzesi düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinin üzerinde 2 Ukrayna füzesi düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde 2 Ukrayna füzesi düşürdüğünü duyurdu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T23:09+0300
2024-01-25T23:09+0300
2024-01-25T23:09+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, görevdeki Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin hava sahasında RM-70 Vampire çok namlulu roketatarlardan ateşlenen 2 füzeyi imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Bugün saat 20.30 sıralarında Kiev rejiminin RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin iki füzeyi Belgorod bölgesinin üzerinde imha ettiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-ukraynali-esirlerin-bulundugu-il-76-ucagini-vuran-fuzenin-nereden-ateslendigi-acikladi-1079994024.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, füze
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, belgorod, füze
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinin üzerinde 2 Ukrayna füzesi düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde 2 Ukrayna füzesi düşürdüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, görevdeki Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin hava sahasında RM-70 Vampire çok namlulu roketatarlardan ateşlenen 2 füzeyi imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Bugün saat 20.30 sıralarında Kiev rejiminin RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemi kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin iki füzeyi Belgorod bölgesinin üzerinde imha ettiği vurgulandı.