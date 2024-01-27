https://sputniknews.com.tr/20240127/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesi-uzerinde-bir-uragan-fuzesi-imha-edildi-1080109257.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde bir Uragan füzesi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesi üzerinde bir Uragan füzesi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde bir Uragan füzesini imha ettiğini duyurdu. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T23:14+0300

2024-01-27T23:14+0300

2024-01-27T23:14+0300

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından Uragan çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan bir füzenin Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiği belirtildi.Açıklamada, “27 Ocak'ta Moskova saatiyle 20.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki hedeflere Uragan çoklu roketatar sisteminden fırlatılan füzelerle terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Füze, Belgorod bölgesinde konuşlu hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” denildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Belgorod bölgesindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna'nın İHA ve füzelerin çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240127/rusya-nazi-olum-kampi-auschwitz-kizil-ordu-tarafindan-kurtarildi-1080107425.html

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