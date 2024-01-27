https://sputniknews.com.tr/20240127/putin-ve-lukasenko-soykirim-kurbanlarinin-anisina-dikilen-anitin-acilisina-katildi-1080104073.html
Putin ve Lukaşenko soykırım kurbanlarının anısına dikilen anıtın açılışına katıldı
Putin ve Lukaşenko soykırım kurbanlarının anısına dikilen anıtın açılışına katıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile birlikte, Rusya’nın Leningrad bölgesinde Nazi soykırımının kurbanı olan sivillerin anısına... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T18:57+0300
2024-01-27T18:57+0300
2024-01-27T18:57+0300
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aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Nazi soykırımının kurbanı olan Sovyetler Birliği'ndeki sivillerin anısına dikilen anıtın açılış törenine katıldı.Putin, burada yaptığı konuşmada Nazilerin suçlarının zaman aşımının olmadığını, bunların savaş alanlarında değil, sivillere yönelik işlenen suçlar olduğunu söyledi.Rus lider, Kiev rejimi sivilleri öldürmeye devam ederken ve Avrupa, Rus düşmanlığını resmi politika haline getirirken, Rusya'nın Nazizm'i ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağını vurguladı.Leningrad ablukasının benzeri görülmemiş bir zulüm olduğunu belirten Putin, kuşatma sırasında Leningradlıların ve Nazi toplama kamplarındaki mahkumların trajedilerinin Nazizmin korkunç özünün kanıtı olmaya devam edeceğini belirtti.Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Naziler ve uydularının rejime veya ideolojiye karşı savaşmadıklarını, amaçlarının SSCB'nin kaynakları ve zenginliği olduğunu kaydetti.'Rusya Nazizm'i durdurmak ve tamamen yok etmek için her şeyi yapacak'Putin, Rusya'nın Nazizm'i durdurmak ve tamamen yok etmek için her şeyi yapacağını vurgulayarak, “Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için her şeyi yapacağız. Nazi cellatlarının takipçileri, bugün kendilerine ne isim verirlerse versinler, yok olmaya mahkumdurlar. Sadece ülkemizde değil, tüm gezegende milyonlarca insanın gerçek özgürlük, adalet, barış ve güvenliğe olan arzusunu hiçbir şey durduramaz” diye konuştu.'Bazı Avrupa ülkelerinde Rus düşmanlığı resmi politika haline geldi'Putin, bazı ülkelerde Neo-Nazilerin, Nazilerin yöntemlerini benimsediğini, Kiev rejiminin sivilleri öldürmeye devam ettiğini ve bazı Avrupa ülkelerinde Rus düşmanlığının resmi politika haline geldiğini söyledi.Rus lider, “Nazizmin net bir hukuki değerlendirmeye tabi tutulduğu Nürnberg davasının sonuçlarının bugünlerde nasıl çarptırıldığını görüyoruz. Bazı ülkelerde sadece tarihi çarpıtmakla ve cellatları haklı çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda intikamcıları ve neo-Nazileri, Nazilerin ideolojisini ve yöntemlerini benimsiyorlar” ifadelerini kullandı.Baltık ülkelerinde onbinlerce insanın ‘ikinci sınıf’ ilan edildiğini ve en temel haklardan mahrum bırakıldığını, zulme maruz kaldığını kaydeden Putin, "Aynı zamanda Kiev'deki rejim, Hitler'in suç ortaklarını, Nazileri yüceltiyor, kendilerinden olmayan herkese karşı teröre başvuruyor, barışçıl şehir ve kasabaların barbarca bombardımanı devam ediyor, yaşlıları, kadınları ve çocukları öldürüyor. Bazı Avrupa ülkelerinde Rus düşmanlığı devlet politikası haline geliyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240127/putin-leningrad-ablukasinin-kirilmasinin-80-yil-donumunde-anit-mezarligi-ziyaret-etti-1080100606.html
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belarus, rusya, neo-naziler, neo-nazi, neo-nazi, nazi, nazi, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, leningrad
belarus, rusya, neo-naziler, neo-nazi, neo-nazi, nazi, nazi, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, leningrad
Putin ve Lukaşenko soykırım kurbanlarının anısına dikilen anıtın açılışına katıldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile birlikte, Rusya’nın Leningrad bölgesinde Nazi soykırımının kurbanı olan sivillerin anısına dikilen anıtın açılış törenine katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Nazi soykırımının kurbanı olan Sovyetler Birliği'ndeki sivillerin anısına dikilen anıtın açılış törenine katıldı.
Putin, burada yaptığı konuşmada Nazilerin suçlarının zaman aşımının olmadığını, bunların savaş alanlarında değil, sivillere yönelik işlenen suçlar olduğunu söyledi.
Rus lider, Kiev rejimi sivilleri öldürmeye devam ederken ve Avrupa, Rus düşmanlığını resmi politika haline getirirken, Rusya'nın Nazizm'i ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağını vurguladı.
Leningrad ablukasının benzeri görülmemiş bir zulüm olduğunu belirten Putin, kuşatma sırasında Leningradlıların ve Nazi toplama kamplarındaki mahkumların trajedilerinin Nazizmin korkunç özünün kanıtı olmaya devam edeceğini belirtti.
Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Naziler ve uydularının rejime veya ideolojiye karşı savaşmadıklarını, amaçlarının SSCB'nin kaynakları ve zenginliği olduğunu kaydetti.
'Rusya Nazizm'i durdurmak ve tamamen yok etmek için her şeyi yapacak'
Putin, Rusya'nın Nazizm'i durdurmak ve tamamen yok etmek için her şeyi yapacağını vurgulayarak, “Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için her şeyi yapacağız. Nazi cellatlarının takipçileri, bugün kendilerine ne isim verirlerse versinler, yok olmaya mahkumdurlar. Sadece ülkemizde değil, tüm gezegende milyonlarca insanın gerçek özgürlük, adalet, barış ve güvenliğe olan arzusunu hiçbir şey durduramaz” diye konuştu.
'Bazı Avrupa ülkelerinde Rus düşmanlığı resmi politika haline geldi'
Putin, bazı ülkelerde Neo-Nazilerin, Nazilerin yöntemlerini benimsediğini, Kiev rejiminin sivilleri öldürmeye devam ettiğini ve bazı Avrupa ülkelerinde Rus düşmanlığının resmi politika haline geldiğini söyledi.
Rus lider, “Nazizmin net bir hukuki değerlendirmeye tabi tutulduğu Nürnberg davasının sonuçlarının bugünlerde nasıl çarptırıldığını görüyoruz. Bazı ülkelerde sadece tarihi çarpıtmakla ve cellatları haklı çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda intikamcıları ve neo-Nazileri, Nazilerin ideolojisini ve yöntemlerini benimsiyorlar” ifadelerini kullandı.
Baltık ülkelerinde onbinlerce insanın ‘ikinci sınıf’ ilan edildiğini ve en temel haklardan mahrum bırakıldığını, zulme maruz kaldığını kaydeden Putin, "Aynı zamanda Kiev'deki rejim, Hitler'in suç ortaklarını, Nazileri yüceltiyor, kendilerinden olmayan herkese karşı teröre başvuruyor, barışçıl şehir ve kasabaların barbarca bombardımanı devam ediyor, yaşlıları, kadınları ve çocukları öldürüyor. Bazı Avrupa ülkelerinde Rus düşmanlığı devlet politikası haline geliyor” dedi.