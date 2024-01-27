https://sputniknews.com.tr/20240127/putin-leningrad-ablukasinin-kirilmasinin-80-yil-donumunde-anit-mezarligi-ziyaret-etti-1080100606.html

Putin, Leningrad Ablukası'nın kırılmasının 80. yıl dönümünde anıt mezarlığı ziyaret etti

Putin, Leningrad Ablukası'nın kırılmasının 80. yıl dönümünde anıt mezarlığı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Putin 27 Ocak 1944 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehrinin Nazi Alman ablukasını kırmasının 80. yıl... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T16:32+0300

2024-01-27T16:32+0300

2024-01-27T16:32+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Petersburg'daki Piskaryevskoye Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti. Devlet Başkanı, tam 80 yıl önce sona eren ablukanın kurbanları olan Leningrad sakinleri ve savunucularının anısını onurlandırmak üzere Anavatan Anıtı'na bir çelenk bıraktı.Putin, çelengi anıta koyduktan sonra üzerine ulusal bayrak renklerinde kurdeleler serperek Leningrad Ablukası'nın kurbanları için duyduğu üzüntünün bir işareti olarak başını eğdi. O sırada orkestra Valeriy Halilov'un 'Adajio' adlı eserini ve 'Ladoga' eserlerini seslendirdi.Rus lider, Ebedi Ateş'ten 300 metrelik bir cadde boyunca uzanan anıta giderken, 1942 kışında kuşatma altındaki şehirde ölen kardeşi Viktor'un gömülü olduğu toplu mezarlardan birine de çiçek bıraktı.Piskaryevskoye Anıt MezarlığıPiskaryevskoye Anıt Mezarlığı, Leningrad Ablulası'nın yaklaşık 500 bin sakinine ve savunucusuna ev sahipliği yapmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük toplu mezarı olarak kabul edilmektedir. Abluka sırasında Pickaryevka, Leningrad'ın Kuzey'inde yer alan bir mahallesiydi. İlk ve en şiddetli abluka kışındaki pek çok toplu defin burada yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/80-yil-once-bugun-yaklasik-900-gunluk-leningrad-kusatmasi-kirildi-1080079404.html

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