https://sputniknews.com.tr/20240127/prof-dr-ortaylidan-tuzlu-cay-aciklamasi-amerikadan-ogrenecek-degiliz-1080105309.html
Prof. Dr. Ortaylı'dan 'tuzlu çay' açıklaması: Amerika'dan öğrenecek değiliz
Prof. Dr. Ortaylı'dan 'tuzlu çay' açıklaması: Amerika'dan öğrenecek değiliz
ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl'ın çayın içine bir tutam tuz atılması gerektiğine ilişkin açıklaması İngiltere'nin en çok tartışılan konusu oldu... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T20:12+0300
2024-01-27T20:12+0300
2024-01-27T20:21+0300
türkiye
çay
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ABD’de Bryn Mawr Üniversitesi’nde görev yapan kimya profesörü Michelle Francl, Çayın Kimyası isimli kitabı için yaptığı basın tanıtımında kitabında da yer verdiği, çayı tuz atarak demleme fikrini dile getirince, sosyal medyada tartışma başladı. Tartışmaya iki ülkenin diplomatik temsilcilikleri de dahil oldu. NTV'nin haberine göre Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, kimya profesörü Francl'ın çayın acılığını almak için tuz eklenmesi tavsiyesinin nedenini içinde katkı maddesi bulunmasına bağladı. Erdoğan, "İngiltere'deki ve Amerika'daki arkadaşlara önereceğimiz içmiş oldukları acı çayları bıraksınlar gelsinler, hoş, içilebilir, kaliteli Türk çayını içsinler. Çayı yumuşatmaya da sertleştirmeye de gerek yoktur. Dünyanın en doğal, en kaliteli çayı Türk çayını içsinler. İçine hiçbir şey katmaya gerek kalmaz" dedi. Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder de "Dünyanın hiçbir yerinde çaya tuz attıklarını görmedim, duymadım. Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu. Çaya hiçbir şey katmıyorsunuz hatta kullanacağınız suyun kireçsiz, sade olmasına özen göstermeniz lazım" şeklinde konuştu.Prof. Dr. İlber Ortaylı: Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmezTüm bunların ardından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuyla ilgili görüş bildirdi. Ortaylı, değerlendirmesinde şunları söyledİ.
https://sputniknews.com.tr/20240105/yeni-arastirmada-dikkat-ceken-detay-sicak-cay-icmek-kanser-yapar-mi-1079344278.html
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çay
Prof. Dr. Ortaylı'dan 'tuzlu çay' açıklaması: Amerika'dan öğrenecek değiliz
20:12 27.01.2024 (güncellendi: 20:21 27.01.2024)
ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl'ın çayın içine bir tutam tuz atılması gerektiğine ilişkin açıklaması İngiltere'nin en çok tartışılan konusu oldu. Tartışmaya Rizelilerin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı da dahil oldu. Ortaylı, "Amerika’dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz" dedi.
ABD’de Bryn Mawr Üniversitesi’nde görev yapan kimya profesörü Michelle Francl, Çayın Kimyası isimli kitabı için yaptığı basın tanıtımında kitabında da yer verdiği, çayı tuz atarak demleme fikrini dile getirince, sosyal medyada tartışma başladı. Tartışmaya iki ülkenin diplomatik temsilcilikleri de dahil oldu.
NTV'nin haberine
göre Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, kimya profesörü Francl'ın çayın acılığını almak için tuz eklenmesi tavsiyesinin nedenini içinde katkı maddesi bulunmasına bağladı.
Erdoğan, "İngiltere'deki ve Amerika'daki arkadaşlara önereceğimiz içmiş oldukları acı çayları bıraksınlar gelsinler, hoş, içilebilir, kaliteli Türk çayını içsinler. Çayı yumuşatmaya da sertleştirmeye de gerek yoktur. Dünyanın en doğal, en kaliteli çayı Türk çayını içsinler. İçine hiçbir şey katmaya gerek kalmaz" dedi. Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder de "Dünyanın hiçbir yerinde çaya tuz attıklarını görmedim, duymadım. Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu. Çaya hiçbir şey katmıyorsunuz hatta kullanacağınız suyun kireçsiz, sade olmasına özen göstermeniz lazım" şeklinde konuştu.
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez
Tüm bunların ardından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuyla ilgili görüş bildirdi. Ortaylı, değerlendirmesinde şunları söyledİ.
“Amerika’dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz. Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez. Kimya profesörü de olsa fark etmez. Çay keyif gıdasıdır. Ben de severim ve şeker bile atmadan içerim. Tuzlu çay vardır, eskiden beri yapanlar var. Ama şekerli çay kadar zararlıdır. İngilizler çay işini bilir. İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır."