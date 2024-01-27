https://sputniknews.com.tr/20240127/merkez-bankasi-acikladi-cek-defterlerinde-degisiklige-gidildi-1080104964.html

Merkez Bankası açıkladı: Çek defterlerinde değişikliğe gidildi

Merkez Bankası açıkladı: Çek defterlerinde değişikliğe gidildi

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'deki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T19:40+0300

2024-01-27T19:40+0300

2024-01-27T19:40+0300

türkiye

çek

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

resmi gazete

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"Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"de değişiklik yapıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in (Sayı: 2010/2) 4'üncü maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibareleri "9 bin 270 Türk lirası" olarak değiştirildi.Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibareleri “8 bin 650 Türk lirası” olarak güncellendi.Tebliğ, 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

https://sputniknews.com.tr/20240127/resmi-gazetede-yayimlandi-3-ilin-emniyet-muduru-degisti-1080088836.html

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çek, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete