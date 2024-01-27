https://sputniknews.com.tr/20240127/merkez-bankasi-acikladi-cek-defterlerinde-degisiklige-gidildi-1080104964.html
Merkez Bankası açıkladı: Çek defterlerinde değişikliğe gidildi
Merkez Bankası açıkladı: Çek defterlerinde değişikliğe gidildi
Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'deki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T19:40+0300
2024-01-27T19:40+0300
2024-01-27T19:40+0300
türkiye
çek
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
resmi gazete
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"Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"de değişiklik yapıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in (Sayı: 2010/2) 4'üncü maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibareleri "9 bin 270 Türk lirası" olarak değiştirildi.Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibareleri “8 bin 650 Türk lirası” olarak güncellendi.Tebliğ, 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
https://sputniknews.com.tr/20240127/resmi-gazetede-yayimlandi-3-ilin-emniyet-muduru-degisti-1080088836.html
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çek, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete
çek, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete
Merkez Bankası açıkladı: Çek defterlerinde değişikliğe gidildi
Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'deki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte, bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 6 bin liradan 9 bin 270 liraya çıkarıldı.
"Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"de değişiklik yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in (Sayı: 2010/2) 4'üncü maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibareleri "9 bin 270 Türk lirası" olarak değiştirildi.
Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibareleri “8 bin 650 Türk lirası” olarak güncellendi.
Tebliğ, 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek.