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Maliye Bakanı Şimşek: Kapatılan yaşa dışı kumar sitesi sayısı geçen yıla oranla 6 katına çıktı
Maliye Bakanı Şimşek: Kapatılan yaşa dışı kumar sitesi sayısı geçen yıla oranla 6 katına çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bakanlığımızca lisanssız faaliyetlerin engellenmesi ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T12:47+0300
2024-01-27T12:47+0300
türkiye
mehmet şimşek
ekonomi
kumar
online
online casino
bahis
yasadışı bahis
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Şimşek, yasa dışı şans oyunları ve sanal kumarla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Türkiye'de kumar oynamak ve oynatmak yanında yetkili kamu otoritesince lisans verilmeden sanal ortamda herhangi bir şans oyunu oynatmanın yasak olduğunu anımsatan Şimşek, bu kapsama giren fiillerin suç niteliği taşıdığını vurguladı. Şimşek, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri ile adli mercilerin konuyla ilgili her türlü idari, hukuki ve adli tedbirleri aldıklarını, suç ve suçluyla mücadele ettiklerini söyledi.Buna karşın çeşitli kişi veya örgütlerce organize olarak kurulan ve işletilen internet siteleri ve çeşitli platformlardan yasa dışı şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynatıldığını bildiren Şimşek, bu sitelerin tamamına yakınının yurt dışından yayın yaptığını ve bu faaliyetleri yürüten kişi veya örgütlerin Türkiye'de yasa dışı yollarla kazandıkları milyarlarca Türk lirası tutarındaki kaynağı yurt dışına transfer ettiğini anlattı.'Bu kazançlar vergilendirilmiyor'Şimşek, birçoğu organize suç örgütlerince yönetildiği tahmin edilen yasa dışı şans oyunu, bahis ve sanal kumar sitelerinin bütünüyle kayıt dışı faaliyet gösterdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Diğer yandan bu sitelere üye olup oyun oynayan vatandaşların, çoğu zaman kazandıkları ikramiyeleri tam olarak tahsil edemediklerine ve karşılaştıkları sorunların çözümü için muhatap bulamadıklarına dikkati çeken Şimşek, "Suç ve suçluyla mücadele edilmesi, kişi veya organize suç örgütlerince haksız kazanç sağlanmasının önlenmesi, devletin vergi kaybının önüne geçilmesi, vatandaşların bilinçsiz olarak bu sitelere üye olarak mağdur olmasının engellenmesi bakımından yasa dışı şans oyunu, bahis ve sanal kumar siteleriyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediliyor" diye konuştu.Şimşek, Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresinin (MPİ), yasa dışı şans oyunları, bahis ve sanal kumar oynatan internet sitelerini sürekli izlediğini ve suç oluşturduğu konusunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili gerekli yasal süreci yürüttüğünü belirtti.'Kumar siteleri 99 farklı ülkeden yayın yapıyor'İdare tarafından tespit edilen sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildiğini ve erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılmasının sağlandığına dikkati çekerek Şimşek, şu ifadeleri kullandı:Şimşek, 2019-2023 döneminde ise BTK'ye ihbar edilen site sayısının 233 bin 800'ü bulduğunu ve bunlardan 224 bin 566'sına erişimin engellendiğini bildirdi.Yasa dışı şans oyunu ve sanal kumar sitelerinin tamamının 99 farklı ülkeden yayın yaptıklarına ve yurt dışı kaynaklı olduklarına işaret eden Şimşek, söz konusu 168 bin 30 sitenin 73 bin 175'inin ABD, 41 bin 607'sinin Ermenistan ve 19 bin 757'sinin Hollanda menşeli olduğunu söyledi. Şimşek ayrıca Filipinler, Şeysel Adaları, Tayvan, Belize ve Singapur gibi ülkelerden de yayın yapıldığını sözlerine ekledi.
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mehmet şimşek, ekonomi, kumar, online, online casino, bahis, yasadışı bahis
mehmet şimşek, ekonomi, kumar, online, online casino, bahis, yasadışı bahis

Maliye Bakanı Şimşek: Kapatılan yaşa dışı kumar sitesi sayısı geçen yıla oranla 6 katına çıktı

12:47 27.01.2024
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜRHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bakanlığımızca lisanssız faaliyetlerin engellenmesi ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle kararlı şekilde mücadeleye devam edilecek" dedi.
Şimşek, yasa dışı şans oyunları ve sanal kumarla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'de kumar oynamak ve oynatmak yanında yetkili kamu otoritesince lisans verilmeden sanal ortamda herhangi bir şans oyunu oynatmanın yasak olduğunu anımsatan Şimşek, bu kapsama giren fiillerin suç niteliği taşıdığını vurguladı. Şimşek, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri ile adli mercilerin konuyla ilgili her türlü idari, hukuki ve adli tedbirleri aldıklarını, suç ve suçluyla mücadele ettiklerini söyledi.
Buna karşın çeşitli kişi veya örgütlerce organize olarak kurulan ve işletilen internet siteleri ve çeşitli platformlardan yasa dışı şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynatıldığını bildiren Şimşek, bu sitelerin tamamına yakınının yurt dışından yayın yaptığını ve bu faaliyetleri yürüten kişi veya örgütlerin Türkiye'de yasa dışı yollarla kazandıkları milyarlarca Türk lirası tutarındaki kaynağı yurt dışına transfer ettiğini anlattı.

'Bu kazançlar vergilendirilmiyor'

Şimşek, birçoğu organize suç örgütlerince yönetildiği tahmin edilen yasa dışı şans oyunu, bahis ve sanal kumar sitelerinin bütünüyle kayıt dışı faaliyet gösterdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu nedenle, suç gelirlerinden elde edilen kazanç hiçbir şekilde vergilendirilmiyor, dolayısıyla bu alanda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler elde ettikleri gelir üzerinden gelir ve kurumlar vergisi vermiyor. Aynı şekilde bu platformlar, lisanslı oyun platformlarından farklı olarak, iştirakçilerden tahsil ettikleri oyun satış hasılatı üzerinden katma değer vergisi, şans oyunları vergisi ve kamu payı ödemiyor. Bu durum, ülkemiz ve kamu maliyesi açısından yüksek bir gelir kaybına neden olduğu gibi lisanslı faaliyet gösteren ve tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getiren firmalar açısından da haksız rekabete neden oluyor. Ayrıca organize suç örgütleri bu yolla haksız kazanç sağlıyor, elde edilen gelirler yine bu örgütlerin faaliyetleri veya diğer suçların işlenmesi ve finanse edilmesinde (uyuşturucu, insan kaçakçılığı, terör gibi) kullanılıyor ya da suç gelirleri çeşitli yollarla aklanarak farklı alanlara kanalize ediliyor. Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden oyun oynayan vatandaşlarımız farkında olmadan organize suç örgütlerinin faaliyetlerine kaynak sağlıyor."
Diğer yandan bu sitelere üye olup oyun oynayan vatandaşların, çoğu zaman kazandıkları ikramiyeleri tam olarak tahsil edemediklerine ve karşılaştıkları sorunların çözümü için muhatap bulamadıklarına dikkati çeken Şimşek, "Suç ve suçluyla mücadele edilmesi, kişi veya organize suç örgütlerince haksız kazanç sağlanmasının önlenmesi, devletin vergi kaybının önüne geçilmesi, vatandaşların bilinçsiz olarak bu sitelere üye olarak mağdur olmasının engellenmesi bakımından yasa dışı şans oyunu, bahis ve sanal kumar siteleriyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediliyor" diye konuştu.
Şimşek, Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresinin (MPİ), yasa dışı şans oyunları, bahis ve sanal kumar oynatan internet sitelerini sürekli izlediğini ve suç oluşturduğu konusunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili gerekli yasal süreci yürüttüğünü belirtti.

'Kumar siteleri 99 farklı ülkeden yayın yapıyor'

İdare tarafından tespit edilen sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildiğini ve erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılmasının sağlandığına dikkati çekerek Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kapsamda MPİ tarafından geçen yıl ülkemizde lisans almadığı halde sanal ortamda yasa dışı yollarla şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynattığı tespit edilen 168 bin 30 internet sitesi BTK'ye bildirildi ve bunlardan 159 bin 515'ine erişim engellendi. BTK'ye ihbar edilen site sayısı 2022'de 24 bin 815, erişimi engellenen site sayısı ise 24 bin 716 olmuştu. Göreve geldiğimiz günden itibaren terör örgütlerinin en önemli finansman kaynakları arasında yer alan yasa dışı sanal kumar ve bahsin önlenmesi amacıyla yürütülen kararlı çalışmalarla erişimi engellenen site sayısı bir önceki yıla göre 6 katına çıktı. Bakanlığımızca lisanssız faaliyetlerin engellenmesi ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle kararlı şekilde mücadele edilmesine devam edilecek."
Şimşek, 2019-2023 döneminde ise BTK'ye ihbar edilen site sayısının 233 bin 800'ü bulduğunu ve bunlardan 224 bin 566'sına erişimin engellendiğini bildirdi.
Yasa dışı şans oyunu ve sanal kumar sitelerinin tamamının 99 farklı ülkeden yayın yaptıklarına ve yurt dışı kaynaklı olduklarına işaret eden Şimşek, söz konusu 168 bin 30 sitenin 73 bin 175'inin ABD, 41 bin 607'sinin Ermenistan ve 19 bin 757'sinin Hollanda menşeli olduğunu söyledi. Şimşek ayrıca Filipinler, Şeysel Adaları, Tayvan, Belize ve Singapur gibi ülkelerden de yayın yapıldığını sözlerine ekledi.
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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