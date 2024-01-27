https://sputniknews.com.tr/20240127/kayserispor-teknik-direktor-burak-yilmazla-25-yilligina-anlasti-1080108437.html
Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'la 2,5 yıllığına anlaştı
Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'la 2,5 yıllığına anlaştı
Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T22:17+0300
2024-01-27T22:17+0300
2024-01-27T22:17+0300
spor
kayserispor
trendyol
trendyol süper lig
burak yılmaz
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Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Yılmaz ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı belirtildi.Paylaşımda, anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak sezona başlayan Burak Yılmaz, Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından kısa süreliğine siyah-beyazlı takımın başında yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/besiktasta-burak-yilmaz-istifa-etti-1077268487.html
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kayserispor, trendyol, trendyol süper lig, burak yılmaz
kayserispor, trendyol, trendyol süper lig, burak yılmaz
Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'la 2,5 yıllığına anlaştı
Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Yılmaz ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
Paylaşımda, anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak sezona başlayan Burak Yılmaz, Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından kısa süreliğine siyah-beyazlı takımın başında yer almıştı.