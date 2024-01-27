https://sputniknews.com.tr/20240127/kayserispor-teknik-direktor-burak-yilmazla-25-yilligina-anlasti-1080108437.html

Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'la 2,5 yıllığına anlaştı

Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'la 2,5 yıllığına anlaştı

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T22:17+0300

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spor

kayserispor

trendyol

trendyol süper lig

burak yılmaz

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Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Burak Yılmaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Yılmaz ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı belirtildi.Paylaşımda, anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak sezona başlayan Burak Yılmaz, Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından kısa süreliğine siyah-beyazlı takımın başında yer almıştı.

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kayserispor, trendyol, trendyol süper lig, burak yılmaz