https://sputniknews.com.tr/20240127/israil-ile-catisan-hizbullah-4-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1080088307.html

İsrail ile çatışan Hizbullah 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

İsrail ile çatışan Hizbullah 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki İsrail ordusu ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T00:51+0300

2024-01-27T00:51+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

hizbullah

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Hizbullah, İsrail güçleri ile çatışmalarda yaşanan kayıpları hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, İslam Muhammed Zalzali, Muhammed Ali Mazih, Ali Fevzi Mulhim ve Talib Yahya adındaki Hizbullah mensuplarının öldüğü ifade edildi.Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada, İsrail askerlerinin bulunduğu Tel Kubra ve Zirit noktalarına Burkan füzesi, Birket Rişe mevzisine ise uygun silahlarla saldırı düzenlendiği kaydedildi.İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 171'e yükseldi.Ayrıca çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

https://sputniknews.com.tr/20240116/israil-ordusu-lubnandaki-hizbullah-hedeflerini-vurdu-1079715555.html

israil

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