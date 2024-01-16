İsrail ordusu Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu Gazze saldırı Filistin
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Sluki Vadisi'nde Hizbullah'a ait bazı hedeflerin havadan ve topçu atışlarıyla vurulduğunu belirtti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu Sluki Vadisi, Huceyra Vadisi ve Hula beldesi çevresine 15 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Kısa süre zarfında Hizbullah mevzilerine ve askeri altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada Hizbullah'ın söz konusu vadiyi kendi faaliyetleri için kullandığı ve Hizbullah mensuplarının İsrail'e saldırılar düzenlemek için ormanlık bölgelerde gizlendiği ifade edildi.
Bununla beraber İsrail ordusunun Lübnan'ın sınıra çok yakın bir mesafede bulunan Kefrkilla beldesini de Merkava tipi tankla hedef aldığı kaydedildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
Kısa süre zarfında Hizbullah mevzilerine ve askeri altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada Hizbullah'ın söz konusu vadiyi kendi faaliyetleri için kullandığı ve Hizbullah mensuplarının İsrail'e saldırılar düzenlemek için ormanlık bölgelerde gizlendiği ifade edildi.
Bununla beraber İsrail ordusunun Lübnan'ın sınıra çok yakın bir mesafede bulunan Kefrkilla beldesini de Merkava tipi tankla hedef aldığı kaydedildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırı hazırlığında
İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde çatışmalar devam ederken İsrail güçlerinin Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.
Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, 228'inci Yedek Tugay'ın Lübnan'da bir saldırıyı simüle ederek gerçekleştirdiği tatbikat sırasında konuştu.