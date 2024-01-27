https://sputniknews.com.tr/20240127/ingiltere-uluslararasi-adalet-divaninin-kararlari-surdurulebilir-ateskese-yardim-etmeyecek-1080099488.html

İngiltere: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları 'sürdürülebilir ateşkese' yardım etmeyecek

İngiltere: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları 'sürdürülebilir ateşkese' yardım etmeyecek

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın bağımsızlığına ve rolüne saygı duyulduğu belirtilerek kararlarının... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T15:46+0300

2024-01-27T15:46+0300

2024-01-27T15:46+0300

israil- filistin çatışması

ingiltere

ingiltere dışişleri bakanlığı

uluslararası adalet divanı

israil

israil-filistin

soykırım

gazze

gazze şeridi

ateşkes

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İngiltere, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarıyla ilgili açıklamasında, hükmün, İngiltere'nin talep ettiği sürdürülebilir ateşkese yardım etmeyeceğini savundu.İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UAD'nin bağımsızlığına ve rolüne saygı duyulduğu belirtildi.Açıklamada, "Davanın sürdürülebilir ateşkes hedefini gerçekleştirmeye yardımcı olmayacağına yönelik kaygılarımızı dile getirdik" ifadesine yer verildi.İsrail'in uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde Hamas'a karşı kendini savunma hakkı bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bizim görüşümüz, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak tanımlanamayacağı yönünde, bu nedenle Güney Afrika'nın davayı açma kararının yanlış ve provokatif olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesi yapıldı.Divan'ın esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması yönündeki kararının memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Çatışmalara acil insani ara verilmesinin esirlerin serbest bırakılması ve yardımların ulaştırılması açısından gerekli olduğunu düşünüyor, ondan sonra çatışmalara dönülmeyecek şekilde sürdürülebilir ve kalıcı ateşkes için çalışmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240126/netanyahudan-uluslararasi-adalet-divani-kararina-tepki-bu-asagilik-girisimi-reddediyoruz-1080077804.html

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ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, soykırım, gazze, gazze şeridi, ateşkes