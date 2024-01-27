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Hakan Ural’ın hakaret suçundan ifadesi alındı
Hakan Ural’ın hakaret suçundan ifadesi alındı
Bir televizyon kanalındaki programında S.B. isimli vatandaşa hakaret ettiği öne sürülen Hakan Ural’ın ifadesi alındı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T22:35+0300
2024-01-27T22:35+0300
türkiye
izmir cumhuriyet başsavcılığı
izmir cumhuriyet başsavcılığı
müşteki
hakan ural
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Hakkında gözaltı kararı verildiği öne sürülen magazin sunucusu Hakan Ural'in ifadesinin alındığı bildirildi.İHA'nın aktardığı habere göre müşteki S.B.’nin avukatı aracılığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 11 Nisan 2023 tarihli şikayet dilekçesinde, Hakan Ural’ın bir televizyon kanalındaki programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü belirtildi. Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesinin ardından yine yetkisizlik kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Soruşturma savcısının Hakan Ural’ın ifadesinin alınarak, ifade tutanağının gönderilmesi amacıyla adresinin bulunduğu Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazdığı, polis merkezi tarafından 10 Kasım 2023’te yapılan çağrıya rağmen Ural’ın müracaat etmediği aktarıldı. Öte yandan Hakan Ural’ın avukatıyla telefon görüşmesi yapıldığı, avukatına konunun aktarıldığı fakat ifadeye müracaatının sağlanamadığına ilişkin tutanak tutulduğu bilgisi de paylaşıldı.Soruşturma savcısı tarafından Hakan Ural’ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilmesi için talimat yazıldı. Talimatın yerine getirilememesi nedeniyle 6 Aralık 2023 tarihinde Hakan Ural’ın konutunun bulunduğu bölgedeki Polis Merkezi Amirliği’ne öncelikle ifadesinin alınması, alınamaması halinde ise ifade vermek üzere pazartesi, çarşamba veya cuma günleri mesai saatleri içerisinde adliyede hazır edilmesi için müzekkere yazıldığı ortaya çıktı. Ardından Hakan Ural’ın adreste bulunamadığı, kendisine ulaşılamadığı, bu nedenle hazır edilemediğine dair tutanak tanzim edildiği belirtildi.Yazılan tüm müzekkerelere rağmen kolluk tarafından ifadesi alınamadığından ve talimat gereği yerine getirilemediğinden soruşturma savcısı tarafından 23 Ocak 2024 tarihinde Hakan Ural’ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere cumhuriyet savcılığına getirilmesi, aksi halde sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılacağına dair talimat yazıldığı aktarıldı.Ural’ın ifadesi alındıHakan Ural’ın 26 Ocak 2024 tarihinde mesai saatleri dışında gece vakti sabaha karşı gözaltına alındığına dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmesi üzerine gözaltına alınmaması, hakaret suçundan ifadesinin alınması ve derhal serbest bırakılması yönünde yazılı talimat verildiği ve Ural’ın şikayete konu hakaret suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/hakan-ural-hakkinda-gozalti-iddiasi-1080076931.html
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izmir cumhuriyet başsavcılığı, izmir cumhuriyet başsavcılığı, müşteki, hakan ural
izmir cumhuriyet başsavcılığı, izmir cumhuriyet başsavcılığı, müşteki, hakan ural

Hakan Ural’ın hakaret suçundan ifadesi alındı

22:35 27.01.2024
© İHA / MELİKE İNALHakan Ural
Hakan Ural - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© İHA / MELİKE İNAL
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Bir televizyon kanalındaki programında S.B. isimli vatandaşa hakaret ettiği öne sürülen Hakan Ural’ın ifadesi alındı.
Hakkında gözaltı kararı verildiği öne sürülen magazin sunucusu Hakan Ural'in ifadesinin alındığı bildirildi.
İHA'nın aktardığı habere göre müşteki S.B.’nin avukatı aracılığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 11 Nisan 2023 tarihli şikayet dilekçesinde, Hakan Ural’ın bir televizyon kanalındaki programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü belirtildi.
Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesinin ardından yine yetkisizlik kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Soruşturma savcısının Hakan Ural’ın ifadesinin alınarak, ifade tutanağının gönderilmesi amacıyla adresinin bulunduğu Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazdığı, polis merkezi tarafından 10 Kasım 2023’te yapılan çağrıya rağmen Ural’ın müracaat etmediği aktarıldı.
Öte yandan Hakan Ural’ın avukatıyla telefon görüşmesi yapıldığı, avukatına konunun aktarıldığı fakat ifadeye müracaatının sağlanamadığına ilişkin tutanak tutulduğu bilgisi de paylaşıldı.
Soruşturma savcısı tarafından Hakan Ural’ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilmesi için talimat yazıldı. Talimatın yerine getirilememesi nedeniyle 6 Aralık 2023 tarihinde Hakan Ural’ın konutunun bulunduğu bölgedeki Polis Merkezi Amirliği’ne öncelikle ifadesinin alınması, alınamaması halinde ise ifade vermek üzere pazartesi, çarşamba veya cuma günleri mesai saatleri içerisinde adliyede hazır edilmesi için müzekkere yazıldığı ortaya çıktı. Ardından Hakan Ural’ın adreste bulunamadığı, kendisine ulaşılamadığı, bu nedenle hazır edilemediğine dair tutanak tanzim edildiği belirtildi.
Yazılan tüm müzekkerelere rağmen kolluk tarafından ifadesi alınamadığından ve talimat gereği yerine getirilemediğinden soruşturma savcısı tarafından 23 Ocak 2024 tarihinde Hakan Ural’ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere cumhuriyet savcılığına getirilmesi, aksi halde sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılacağına dair talimat yazıldığı aktarıldı.
Ural’ın ifadesi alındı
Hakan Ural’ın 26 Ocak 2024 tarihinde mesai saatleri dışında gece vakti sabaha karşı gözaltına alındığına dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmesi üzerine gözaltına alınmaması, hakaret suçundan ifadesinin alınması ve derhal serbest bırakılması yönünde yazılı talimat verildiği ve Ural’ın şikayete konu hakaret suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi.
Hakan Ural - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
TÜRKİYE
Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası
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