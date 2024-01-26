https://sputniknews.com.tr/20240126/hakan-ural-hakkinda-gozalti-iddiasi-1080076931.html

Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası

Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası

Magazin sunucusu Hakan Ural hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T17:31+0300

2024-01-26T17:31+0300

2024-01-26T17:31+0300

türkiye

hakan ural

gözaltı

istanbul

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Kanal D’de Nur Tuğba Algül’le beraber “Neler Oluyor Hayatta” adlı programı yapan Hakan Ural, bugünkü yayında ekranlarda yer almadı. ODA TV’de yer alan habere göre, Sabah 5.00’te Hakan Ural’n Beykoz’daki evine giden emniyet güçleri ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti.Hakan Ural’ın 2022 yılında bir televizyon programındaki yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiği iddia edildi.

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hakan ural, gözaltı, istanbul