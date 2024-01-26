https://sputniknews.com.tr/20240126/hakan-ural-hakkinda-gozalti-iddiasi-1080076931.html
Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası
Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası
Magazin sunucusu Hakan Ural hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T17:31+0300
2024-01-26T17:31+0300
2024-01-26T17:31+0300
türkiye
hakan ural
gözaltı
istanbul
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Kanal D’de Nur Tuğba Algül’le beraber “Neler Oluyor Hayatta” adlı programı yapan Hakan Ural, bugünkü yayında ekranlarda yer almadı. ODA TV’de yer alan habere göre, Sabah 5.00’te Hakan Ural’n Beykoz’daki evine giden emniyet güçleri ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti.Hakan Ural’ın 2022 yılında bir televizyon programındaki yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiği iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/eskisehirde-barbie-es-operasyonu-18-gozalti-1079423469.html
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hakan ural, gözaltı, istanbul
hakan ural, gözaltı, istanbul
Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası
Magazin sunucusu Hakan Ural hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi.
Kanal D’de Nur Tuğba Algül’le beraber “Neler Oluyor Hayatta” adlı programı yapan Hakan Ural, bugünkü yayında ekranlarda yer almadı.
ODA TV’de yer alan habere göre, Sabah 5.00’te Hakan Ural’n Beykoz’daki evine giden emniyet güçleri ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti.
Hakan Ural’ın 2022 yılında bir televizyon programındaki yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiği iddia edildi.