https://sputniknews.com.tr/20240127/filistin-vakiflar-ve-din-isleri-bakani-uluslararasi-adalet-divaninin-karari-degerli-1080088474.html

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı değerli

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı değerli

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze ile ilgili kararının değerli olduğunu belirtti. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T01:06+0300

2024-01-27T01:06+0300

2024-01-27T01:06+0300

filistin

israil- filistin çatışması

uluslararası adalet divanı

gazze

gazze şeridi

israil-filistin

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079868269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ba4b7c8eb5527c1e2fd930ada5c224d.jpg

Sputnik Arabic'e konuşan El-Bekri, mahkemenin kararının çok önemli olduğunu ve işgalci İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın sona ermesinde önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.El Bekri, “Uluslararası yargı sisteminin kararlarına saygı duyulması gerektiğinden, kararı uygulayacak ve İsrail'i bunu uygulamaya zorlayacak açık bir uluslararası tutum olmalı. İsrail'in Gazze’deki öldürme, imha ve yıkımları durdurulmalı” dedi.Kararın Gazze'deki savaşın sona ermesine yol açması için bağlayıcı olması gerektiğini belirten El Bekri, Filistin siyasi liderliğinin bu davadaki rolünün değerli olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/israil-ile-catisan-hizbullah-4-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1080088307.html

filistin

gazze

gazze şeridi

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, uluslararası adalet divanı, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil