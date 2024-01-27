https://sputniknews.com.tr/20240127/filistin-vakiflar-ve-din-isleri-bakani-uluslararasi-adalet-divaninin-karari-degerli-1080088474.html
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı değerli
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı değerli
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze ile ilgili kararının değerli olduğunu belirtti. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T01:06+0300
2024-01-27T01:06+0300
2024-01-27T01:06+0300
filistin
israil- filistin çatışması
uluslararası adalet divanı
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
israil
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Sputnik Arabic'e konuşan El-Bekri, mahkemenin kararının çok önemli olduğunu ve işgalci İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın sona ermesinde önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.El Bekri, “Uluslararası yargı sisteminin kararlarına saygı duyulması gerektiğinden, kararı uygulayacak ve İsrail'i bunu uygulamaya zorlayacak açık bir uluslararası tutum olmalı. İsrail'in Gazze’deki öldürme, imha ve yıkımları durdurulmalı” dedi.Kararın Gazze'deki savaşın sona ermesine yol açması için bağlayıcı olması gerektiğini belirten El Bekri, Filistin siyasi liderliğinin bu davadaki rolünün değerli olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/israil-ile-catisan-hizbullah-4-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1080088307.html
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filistin, uluslararası adalet divanı, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil
filistin, uluslararası adalet divanı, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı değerli
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze ile ilgili kararının değerli olduğunu belirtti.
Sputnik Arabic'e konuşan El-Bekri, mahkemenin kararının çok önemli olduğunu ve işgalci İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın sona ermesinde önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.
El Bekri, “Uluslararası yargı sisteminin kararlarına saygı duyulması gerektiğinden, kararı uygulayacak ve İsrail'i bunu uygulamaya zorlayacak açık bir uluslararası tutum olmalı. İsrail'in Gazze’deki öldürme, imha ve yıkımları durdurulmalı” dedi.
Kararın Gazze'deki savaşın sona ermesine yol açması için bağlayıcı olması gerektiğini belirten El Bekri, Filistin siyasi liderliğinin bu davadaki rolünün değerli olduğunu vurguladı.