https://sputniknews.com.tr/20240127/filistin-adalet-bakani-uluslararasi-adalet-divaninin-karari-israile-hukuki-bir-darbedir-1080106027.html

Filistin Adalet Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı İsrail’e hukuki bir darbedir

Filistin Adalet Bakanı: Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı İsrail’e hukuki bir darbedir

Filistin Adalet Bakanı Dr. Muhammed el-Şalalda, Uluslararası Adalet Divanı’nın kararının İsrail’e hukuki bir darbe olduğunu belirtti. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T20:46+0300

2024-01-27T20:46+0300

2024-01-27T20:46+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

muhammed el-şalalda

uluslararası adalet divanı

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Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’e karşı kabul ettiği geçici tedbir kararını değerlendiren Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, mahkemenin kararının hukuki bir darbe olduğunu, İsrail’in bunu uygulamak zorunda kalacağını söyledi.Sputnik’e konuşan Filistin Adalet Bakanı Dr. Muhammed el-Şalalda, şu ifadeleri kullandı:"İsrail'e karşı geçici tedbir kararı, fiili apartheid devletinin teşhiri ve Siyonist düşünceye hukuki bir darbedir; bu dava, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın önceliğini ortaya koymaktadır" diyen Bakan, "Uluslararası Adalet Divanı tarafından kabul edilen geçici tedbirler, tarafların haklarını korumayı ve çatışmayı daha da ağırlaştırabilecek veya telafisi mümkün olmayan başka zararlara neden olabilecek durumları önlemeyi ve nihai karara kadar olası herhangi bir geri ödeme veya tazminat biçiminin tam olarak kabul edilmeyeceğini amaçlamaktadır. Bu geçici tedbirler, Filistin halkına yönelik soykırım suçunun devamının engellenmesi anlamına geliyor" diye konuştu.El-Şalalda, açıklamalarının devamında, "Açılan davanın ikinci ve en önemli kısmı ise soykırım suçunun maddi ve manevi unsurlarının Uluslararası Adalet Divanı'nda kanıtlanmasının biraz zaman alacağı, İsrail'in soykırım suçundan hukuken sorumlu olduğunu kabul eden bir mahkeme kararının verileceği ve Filistin halkına verilen tüm zararları telafi ve tazmin etmekle yükümlü olacağıdır"ifadelerine yer verdi ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240127/filistin-vakiflar-ve-din-isleri-bakani-uluslararasi-adalet-divaninin-karari-degerli-1080088474.html

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, muhammed el-şalalda, uluslararası adalet divanı