https://sputniknews.com.tr/20240127/doktorlar-abd-savunma-bakani-austinin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-yapti-1080096139.html

Doktorlar, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Doktorlar, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Walter Reed Askeri Hastanesindeki doktorlar, dün, Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T13:41+0300

2024-01-27T13:41+0300

2024-01-27T13:41+0300

dünya

lloyd austin

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı

pentagon

sağlık

prostat kanseri

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Prostat kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırılmasını Beyaz Saray ile Kongreye haber vermediği gerekçesiyle tartışmaların odağına oturan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Austin'i kontrol randevusunda gördüklerini belirten doktorlar, Bakan'ın prostat kanseri iyileşme sürecinin mükemmel ilerlediğini aktardı.Doktorlar, planlanan fizik tedavi ve prostatektomi sonrası düzenli takip randevularının dışında başka tedaviye ihtiyaç duyulmayacağını dile getirdi.Austin'in, 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme yapmaması krize neden olmuştu. Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.Hastaneden 15 Ocak'ta taburcu edilen Austin, o tarihten bu yana evinden çalışıyor. Austin'in Pentagon'daki ofisine ne zaman döneceği ise bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-savunma-bakani-austin-husilere-saldiri-emrinini-hastaneden-verdi-1079595805.html

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lloyd austin, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, sağlık, prostat kanseri