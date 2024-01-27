https://sputniknews.com.tr/20240127/doktorlar-abd-savunma-bakani-austinin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-yapti-1080096139.html
Doktorlar, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Doktorlar, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Walter Reed Askeri Hastanesindeki doktorlar, dün, Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T13:41+0300
2024-01-27T13:41+0300
2024-01-27T13:41+0300
dünya
lloyd austin
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı
pentagon
sağlık
prostat kanseri
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Prostat kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırılmasını Beyaz Saray ile Kongreye haber vermediği gerekçesiyle tartışmaların odağına oturan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Austin'i kontrol randevusunda gördüklerini belirten doktorlar, Bakan'ın prostat kanseri iyileşme sürecinin mükemmel ilerlediğini aktardı.Doktorlar, planlanan fizik tedavi ve prostatektomi sonrası düzenli takip randevularının dışında başka tedaviye ihtiyaç duyulmayacağını dile getirdi.Austin'in, 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme yapmaması krize neden olmuştu. Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.Hastaneden 15 Ocak'ta taburcu edilen Austin, o tarihten bu yana evinden çalışıyor. Austin'in Pentagon'daki ofisine ne zaman döneceği ise bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-savunma-bakani-austin-husilere-saldiri-emrinini-hastaneden-verdi-1079595805.html
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lloyd austin, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, sağlık, prostat kanseri
lloyd austin, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, pentagon, sağlık, prostat kanseri
Doktorlar, ABD Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Walter Reed Askeri Hastanesindeki doktorlar, dün, Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Prostat kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırılmasını Beyaz Saray ile Kongreye haber vermediği gerekçesiyle tartışmaların odağına oturan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Austin'i kontrol randevusunda gördüklerini belirten doktorlar, Bakan'ın prostat kanseri iyileşme sürecinin mükemmel ilerlediğini aktardı.
Doktorlar, planlanan fizik tedavi ve prostatektomi sonrası düzenli takip randevularının dışında başka tedaviye ihtiyaç duyulmayacağını dile getirdi.
Austin'in, 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme yapmaması krize neden olmuştu. Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.
Hastaneden 15 Ocak'ta taburcu edilen Austin, o tarihten bu yana evinden çalışıyor. Austin'in Pentagon'daki ofisine ne zaman döneceği ise bilinmiyor.