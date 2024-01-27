https://sputniknews.com.tr/20240127/ciftciler-fransa-hukumetine-geri-adim-attirdi-1080091182.html

Çiftçiler, Fransa hükümetine geri adım attırdı

Çiftçiler, Fransa hükümetine geri adım attırdı

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransa’nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde protesto gösterisi düzenleyen çiftçileri ziyaret etti. Attal, çiftçiler... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T09:35+0300

2024-01-27T09:35+0300

2024-01-27T09:35+0300

dünya

fransa

gabriel attal

çiftçiler

protesto

tarım

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Fransa’da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçilerin protestoları devam ederken, Fransa Başbakanı Gabriel Attal çiftçileri ziyaret etti. Güneydeki Haute-Garonne bölgesindeki bir çiftlikte konuşan Attal, dizele verilen devlet desteğinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve politikanın basitleştirileceğini belirterek, “Tarımı her şeyin üstünde tutacağız” dedi. Dizel yakıta uygulanan verginin artırılmasına yönelik gidişatı durduracaklarını söyleyen Attal, çiftçilerin imzalanması halinde ülkenin daha ucuz olan Latin Amerika ürünleriyle doldurulacağını iddia ettiği Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması’na da karşı çıkmaya devam edeceğini vurguladı.Attal ayrıca, çiftçileri topraklarının bir kısmını nadasa bırakmaya zorlayan Avrupa Birliği kurallarının hafifletilmesi için çalışacağının sözünü verdi.

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fransa, gabriel attal, çiftçiler, protesto, tarım