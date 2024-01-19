https://sputniknews.com.tr/20240119/ciftciler-almanyadan-sonra-simdi-de-fransada-eylemde-otoyola-ulasimi-kapattilar-1079826116.html
Çiftçiler Almanya'dan sonra şimdi de Fransa'da eylemde: Otoyola ulaşımı kapattılar
Çiftçiler Almanya'dan sonra şimdi de Fransa'da eylemde: Otoyola ulaşımı kapattılar
Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinde hükümetin tarım politikası ve zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, otoyolu ulaşıma kapattı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T17:11+0300
2024-01-19T17:11+0300
2024-01-19T17:11+0300
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fransa
çiftçi
emmanuel macron
tarım
ekonomi
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Ulusal basındaki haberlere göre onlarca çiftçi, dünden bu yana kentin güneyindeki A64 otoyolunda eylem yapıyor.Zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, samandan duvar örerek otoyolu trafiğe kapattı.Eylem nedeniyle ulaşım aksarken valilik, bölgenin havadan dronlarla izlenmesine izin verdi.Hükümetin tarım politikasına tepki gösteren çiftçiler, su kaynaklarına daha kolay ulaşmayı talep etti.Ayrıca tarım bölgesinde yaşamalarına rağmen gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, ciddi çözümler sunulmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/almanya-basbakani-scholzdan-ciftcilere-uzlasma-cagrisi-1079606373.html
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fransa, çiftçi, emmanuel macron, tarım, ekonomi
fransa, çiftçi, emmanuel macron, tarım, ekonomi
Çiftçiler Almanya'dan sonra şimdi de Fransa'da eylemde: Otoyola ulaşımı kapattılar
Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinde hükümetin tarım politikası ve zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, otoyolu ulaşıma kapattı.
Ulusal basındaki haberlere göre onlarca çiftçi, dünden bu yana kentin güneyindeki A64 otoyolunda eylem yapıyor.
Zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, samandan duvar örerek otoyolu trafiğe kapattı.
Eylem nedeniyle ulaşım aksarken valilik, bölgenin havadan dronlarla izlenmesine izin verdi.
Hükümetin tarım politikasına tepki gösteren çiftçiler, su kaynaklarına daha kolay ulaşmayı talep etti.
Ayrıca tarım bölgesinde yaşamalarına rağmen gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, ciddi çözümler sunulmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.