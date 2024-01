https://sputniknews.com.tr/20240113/almanya-basbakani-scholzdan-ciftcilere-uzlasma-cagrisi-1079606373.html

Almanya Başbakanı Scholz'dan çiftçilere uzlaşma çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz'dan çiftçilere uzlaşma çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz çiftçiler ve hükümet arasında işbirliği ve uzlaşma çağrısında bulundu. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çiftçiler ile federal hükümet arasında bir uzlaşma sağlanmasını ve gelecek planları üzerinde birlikte çalışılmasını destekledi.Brandenburg Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, Pazartesi günü yapılacak görüşmeler ışığında hükümetin tarımsal dizel sübvansiyonlarını azaltma planları konusundaki anlaşmazlığı çözme şansı olduğunu umduğunu söylemişti.Almanya Başbakanı Scholz Alman hükümetinin web sitesinde yayımlanan video mesajında şu ifadelere yer verdi:Scholz, her iki tarafın da taleplerinin tam olarak yerine getirilmesinde ısrar etmesi halinde bir uzlaşmaya varmanın mümkün olmadığını vurgulayarak "Eğer her sübvansiyon korunursa, hepimiz kendi bakış açımızda yüzde 100 ısrar edersek ve her şeyi her zamanki gibi yaparsak, hiçbir ilerleme kaydedemeyiz" dedi.Scholz ayrıca çiftçiler sendikası başkanı Joachim Rukvid'e çiftçiler ile aşırılık yanlıları ve 'sistemi yıkmak' isteyen kişiler arasında net bir çizgi çizdiği için teşekkür etti.

