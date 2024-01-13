https://sputniknews.com.tr/20240113/almanya-basbakani-scholzdan-ciftcilere-uzlasma-cagrisi-1079606373.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan çiftçilere uzlaşma çağrısı
Almanya Başbakanı Scholz'dan çiftçilere uzlaşma çağrısı
Almanya Başbakanı Scholz çiftçiler ve hükümet arasında işbirliği ve uzlaşma çağrısında bulundu. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T15:47+0300
2024-01-13T15:47+0300
2024-01-13T15:47+0300
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almanya
olaf scholz
çiftçi
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çiftçiler ile federal hükümet arasında bir uzlaşma sağlanmasını ve gelecek planları üzerinde birlikte çalışılmasını destekledi.Brandenburg Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, Pazartesi günü yapılacak görüşmeler ışığında hükümetin tarımsal dizel sübvansiyonlarını azaltma planları konusundaki anlaşmazlığı çözme şansı olduğunu umduğunu söylemişti.Almanya Başbakanı Scholz Alman hükümetinin web sitesinde yayımlanan video mesajında şu ifadelere yer verdi:Scholz, her iki tarafın da taleplerinin tam olarak yerine getirilmesinde ısrar etmesi halinde bir uzlaşmaya varmanın mümkün olmadığını vurgulayarak "Eğer her sübvansiyon korunursa, hepimiz kendi bakış açımızda yüzde 100 ısrar edersek ve her şeyi her zamanki gibi yaparsak, hiçbir ilerleme kaydedemeyiz" dedi.Scholz ayrıca çiftçiler sendikası başkanı Joachim Rukvid'e çiftçiler ile aşırılık yanlıları ve 'sistemi yıkmak' isteyen kişiler arasında net bir çizgi çizdiği için teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/almanya-soykirim-davasini-degerlendirdi-israil-kendini-savunuyor-suclama-siyasi-1079585310.html
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almanya, olaf scholz, çiftçi, alman hükümeti
almanya, olaf scholz, çiftçi, alman hükümeti
Almanya Başbakanı Scholz'dan çiftçilere uzlaşma çağrısı
Almanya Başbakanı Scholz çiftçiler ve hükümet arasında işbirliği ve uzlaşma çağrısında bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çiftçiler ile federal hükümet arasında bir uzlaşma sağlanmasını ve gelecek planları üzerinde birlikte çalışılmasını destekledi.
Brandenburg Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, Pazartesi günü yapılacak görüşmeler ışığında hükümetin tarımsal dizel sübvansiyonlarını azaltma planları konusundaki anlaşmazlığı çözme şansı olduğunu umduğunu söylemişti.
Almanya Başbakanı Scholz Alman hükümetinin web sitesinde yayımlanan video mesajında şu ifadelere yer verdi:
Çiftçilerin argümanlarını dikkate aldık ve planımızı bir kez daha revize ettik. Bu iyi bir uzlaşma. Bu aynı zamanda tarımın iyi bir geleceğe sahip olması için başka neler yapabileceğimizle de ilgili. Bunu birlikte tartışıyor ve ortak bir çözüm arıyoruz.
Scholz, her iki tarafın da taleplerinin tam olarak yerine getirilmesinde ısrar etmesi halinde bir uzlaşmaya varmanın mümkün olmadığını vurgulayarak "Eğer her sübvansiyon korunursa, hepimiz kendi bakış açımızda yüzde 100 ısrar edersek ve her şeyi her zamanki gibi yaparsak, hiçbir ilerleme kaydedemeyiz" dedi.
Scholz ayrıca çiftçiler sendikası başkanı Joachim Rukvid'e çiftçiler ile aşırılık yanlıları ve 'sistemi yıkmak' isteyen kişiler arasında net bir çizgi çizdiği için teşekkür etti.