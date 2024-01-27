https://sputniknews.com.tr/20240127/chpnin-yerel-secimlerde-belediye-baskan-adaylari-belli-oldu-1080087250.html

CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu

CHP'nin il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Muğla için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya için ise mevcut başkan Muhittin Böcek aday... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

muğla

muhittin böcek

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1 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi devam ediyor. CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantılarda İstanbul'daki kritik ilçelerin adayları belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240126/muharrem-inceden-yerel-secim-icin-chp-karari-ayri-dunyalarin-insaniyiz--1080065770.html

muğla

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muğla, muhittin böcek