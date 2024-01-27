https://sputniknews.com.tr/20240127/chpnin-yerel-secimlerde-belediye-baskan-adaylari-belli-oldu-1080087250.html
CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu
CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu
CHP'nin il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Muğla için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya için ise mevcut başkan Muhittin Böcek aday... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T00:27+0300
2024-01-27T00:27+0300
2024-01-27T00:32+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
muğla
muhittin böcek
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1 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi devam ediyor. CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantılarda İstanbul'daki kritik ilçelerin adayları belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/muharrem-inceden-yerel-secim-icin-chp-karari-ayri-dunyalarin-insaniyiz--1080065770.html
muğla
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muğla, muhittin böcek
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muğla, muhittin böcek
CHP'nin yerel seçimlerde belediye başkan adayları belli oldu 00:27 27.01.2024 (güncellendi: 00:32 27.01.2024)
CHP'nin il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Muğla için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya için ise mevcut başkan Muhittin Böcek aday gösterildi.
1 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi devam ediyor.
CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantılarda İstanbul'daki kritik ilçelerin adayları belirlendi.
© Sputnik CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
© Sputnik CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
© Sputnik CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
© Sputnik CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
© Sputnik CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi
CHP'de 209 Belediye Başkan adayı daha belirlendi