https://sputniknews.com.tr/20240127/burkina-faso-bize-verilen-tahil-rusyanin-afrika-ile-guclu-ve-aktif-dayanismasinin-bir-ifadesidir-1080099751.html

Burkina Faso: Bize verilen tahıl Rusya'nın Afrika ile güçlü ve aktif dayanışmasının bir ifadesidir

Burkina Faso: Bize verilen tahıl Rusya'nın Afrika ile güçlü ve aktif dayanışmasının bir ifadesidir

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamoko Jean Marie Traore, Burkina Faso'ya verilen tahılın 'Rusya'nın Afrika ile güçlü ve aktif dayanışmasının bir ifadesi'... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T16:06+0300

2024-01-27T16:06+0300

2024-01-27T16:06+0300

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dmitriy peskov

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Karamoko Jean Marie Traore Sputnik'e verdiği demeçte, "Dünyadaki çoğu ülke gibi biz de buğday tüketicisiyiz. Rusya da durumu anlayan bir ülke. Dolayısıyla bu jest, tahıl ihtiyacımız konusunda bizi rahatlattı" dedi.Bakan, Vladimir Putin'in 'miktar, teslim tarihi ve yararlanıcılar açısından' verdiği tüm sözleri tutmasından övgüyle söz ederek, "Bu buğdayı biz satın almadık, bize verildi. Dolayısıyla bu gerçekten de hükümete, Rus halkına ve Rusya Devlet Başkanına yönelik bir takdir eylemidir" dedi.Geçen ay Traore Sputnik'e verdiği demeçte Vagadugu ile Moskova arasındaki ilişkilerin geleceği için 'büyük bir umut ve beklentiyle' yeni yılı beklediğini dile getirerek Rusya'nın terörle mücadelesinde Burkina Faso'yu desteklediğini ve ülkeleri için 'gerçek bir stratejik ortak' olduğunu söylemişti.26 Ocak’ta Burkina Faso’da Rusya’dan gelen tahıla ilişkin bir tören düzenlenmişti. Burkina Faso'da yarı zamanlı görev yapan Aleksey Saltıkov yaptığı açıklamada, “25 bin tonluk tahıl sevkiyatının tamamı Fildişi Sahili limanından Burkina Faso topraklarına ulaştırıldı. Başta Burkina Faso savunucularının dul eşleri ve engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi nüfus arasında dağıtılacak" demişti.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Burkina Faso ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını ve tüm Afrika ülkeleriyle bu konuya ilgi duyduğunu belirterek, "Burkina Faso ile ilişkilerimize, bunları geliştirme niyetindeyiz, bu ilişkileri mümkün olan tüm alanlarda geliştirmekle ilgileniyoruz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230731/burkina-faso-lideri-traore-rusya-sevkiyati-duyurmadan-once-ulkemize-tahil-gonderdi-1074206023.html

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burkina faso, tahıl, buğday, rus buğdayı, vladimir putin, afrika, dmitriy peskov, rusya