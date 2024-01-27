https://sputniknews.com.tr/20240127/borrell-avrupa-russia-todayin-arap-ulkelerindeki-calismalarini-ornek-almali-1080088675.html
Borrell: Avrupa, Russia Today'in Arap ülkelerindeki çalışmalarını örnek almalı
Borrell: Avrupa, Russia Today'in Arap ülkelerindeki çalışmalarını örnek almalı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa’nın Russia Today'in Arap ülkelerindeki çalışmalarını örnek alması gerektiğini belirtti. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T01:21+0300
2024-01-27T01:21+0300
2024-01-27T01:21+0300
dünya
josep borrell
avrupa
russia today (rt)
russian today
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ‘Dezenformasyon ve Dış Müdahale" konulu konuşmasında, Avrupa'nın Rus medya kuruluşu Russia Today'in (RT) Arap ülkelerindeki çalışmalarını örnek alması gerektiğini söyledi.Kahire havaalanında Arapça yayın yapan RT televizyonunun çok sayıda reklamını gördüğünü belirten Borrell, “Bu TV kanalı Arap dünyasına girdi ve kendisini Arap dilinde güvenilir bir bilgi kaynağı olarak konumlandırıyor. Bizim de aynısını yapmamız, aynı dili konuşmamız gerekiyor” dedi.Borrell, Avrupa'nın yalnızca İngilizce değil, aynı zamanda ‘yüz milyonlarca insanın iletişim kurduğu’ Arapça, Çince ve Hintçe konuşan insanlara da ihtiyacı olduğunu vurguladı.Aralık 2023'te RT Arabic, Cezayir'de bir bölge ofisi açarak ‘Stüdyo Cezayir’ ve ‘Doğuya Giden Köprüler’ adlı iki yeni program başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-medyasi-blinken-araplari-husilere-karsi-operasyona-katilmaya-ikna-edemedi-1079579140.html
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josep borrell, avrupa, russia today (rt), russian today
josep borrell, avrupa, russia today (rt), russian today
Borrell: Avrupa, Russia Today'in Arap ülkelerindeki çalışmalarını örnek almalı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa’nın Russia Today'in Arap ülkelerindeki çalışmalarını örnek alması gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ‘Dezenformasyon ve Dış Müdahale" konulu konuşmasında, Avrupa'nın Rus medya kuruluşu Russia Today'in (RT) Arap ülkelerindeki çalışmalarını örnek alması gerektiğini söyledi.
Kahire havaalanında Arapça yayın yapan RT televizyonunun çok sayıda reklamını gördüğünü belirten Borrell, “Bu TV kanalı Arap dünyasına girdi ve kendisini Arap dilinde güvenilir bir bilgi kaynağı olarak konumlandırıyor. Bizim de aynısını yapmamız, aynı dili konuşmamız gerekiyor” dedi.
Borrell, Avrupa'nın yalnızca İngilizce değil, aynı zamanda ‘yüz milyonlarca insanın iletişim kurduğu’ Arapça, Çince ve Hintçe konuşan insanlara da ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Aralık 2023'te RT Arabic, Cezayir'de bir bölge ofisi açarak ‘Stüdyo Cezayir’ ve ‘Doğuya Giden Köprüler’ adlı iki yeni program başlatmıştı.