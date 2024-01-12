https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-medyasi-blinken-araplari-husilere-karsi-operasyona-katilmaya-ikna-edemedi-1079579140.html

ABD medyası: Blinken, Arapları Husilere karşı operasyona katılmaya ikna edemedi

ABD medyası: Blinken, Arapları Husilere karşı operasyona katılmaya ikna edemedi

ABD’li haber sitesi Semafor, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ortadoğu ziyareti sırasında, Arap ülkelerini, Kızıl Deniz’de Husileri hedef alan operasyona... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T16:00+0300

2024-01-12T16:00+0300

2024-01-12T16:00+0300

israil- filistin çatışması

arap

birleşik arap emirlikleri (bae)

arap birliği

arap ligi

arap ülkeleri

antony blinken

abd

husiler

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Semafor’un haberinde, “Blinken, bu haftaki Ortadoğu turu sırasında, bölgenin ağır topları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır’ı koalisyona katılmaya ikna etme konusunda başarısız oldu” ifadesine yer verildi.Arap yetkililerin sözlerine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu askeri operasyona herhangi bir şekilde destek vermek istemiyorlar. Katar ve Mısır gibi diğer ülkeler de operasyona katılmaları durumunda İsrail’in yanında yer alıyormuş izleniminin oluşmasından çekiniyorlar.Ortadoğu ülkelerinden ABD’nin operasyonuna sadece Bahreyn’in katıldığı bildirildi.Bölgeden desteğin gelmemesi durumunda ABD ve müttefiklerinin Husilere yönelik operasyonun başarısız olabileceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/husilere-yonelik-operasyona-almanyadan-destek-1079578899.html

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arap, birleşik arap emirlikleri (bae), arap birliği, arap ligi, arap ülkeleri, antony blinken, abd, husiler