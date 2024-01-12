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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Emekli maaşları ne kadar artacak?
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-medyasi-blinken-araplari-husilere-karsi-operasyona-katilmaya-ikna-edemedi-1079579140.html
ABD medyası: Blinken, Arapları Husilere karşı operasyona katılmaya ikna edemedi
ABD medyası: Blinken, Arapları Husilere karşı operasyona katılmaya ikna edemedi
ABD’li haber sitesi Semafor, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ortadoğu ziyareti sırasında, Arap ülkelerini, Kızıl Deniz’de Husileri hedef alan operasyona... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T16:00+0300
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Semafor’un haberinde, “Blinken, bu haftaki Ortadoğu turu sırasında, bölgenin ağır topları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır’ı koalisyona katılmaya ikna etme konusunda başarısız oldu” ifadesine yer verildi.Arap yetkililerin sözlerine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu askeri operasyona herhangi bir şekilde destek vermek istemiyorlar. Katar ve Mısır gibi diğer ülkeler de operasyona katılmaları durumunda İsrail’in yanında yer alıyormuş izleniminin oluşmasından çekiniyorlar.Ortadoğu ülkelerinden ABD’nin operasyonuna sadece Bahreyn’in katıldığı bildirildi.Bölgeden desteğin gelmemesi durumunda ABD ve müttefiklerinin Husilere yönelik operasyonun başarısız olabileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/husilere-yonelik-operasyona-almanyadan-destek-1079578899.html
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arap, birleşik arap emirlikleri (bae), arap birliği, arap ligi, arap ülkeleri, antony blinken, abd, husiler

ABD medyası: Blinken, Arapları Husilere karşı operasyona katılmaya ikna edemedi

16:00 12.01.2024
© AFP 2023 / JONATHAN ERNSTABD Orta Doğu Blinken Arap ülkeleri Ürdün
ABD Orta Doğu Blinken Arap ülkeleri Ürdün - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / JONATHAN ERNST
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ABD’li haber sitesi Semafor, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ortadoğu ziyareti sırasında, Arap ülkelerini, Kızıl Deniz’de Husileri hedef alan operasyona katılma konusunda ikna edemediğini belirtti.
Semafor’un haberinde, “Blinken, bu haftaki Ortadoğu turu sırasında, bölgenin ağır topları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır’ı koalisyona katılmaya ikna etme konusunda başarısız oldu” ifadesine yer verildi.
Arap yetkililerin sözlerine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu askeri operasyona herhangi bir şekilde destek vermek istemiyorlar. Katar ve Mısır gibi diğer ülkeler de operasyona katılmaları durumunda İsrail’in yanında yer alıyormuş izleniminin oluşmasından çekiniyorlar.
Ortadoğu ülkelerinden ABD’nin operasyonuna sadece Bahreyn’in katıldığı bildirildi.
Bölgeden desteğin gelmemesi durumunda ABD ve müttefiklerinin Husilere yönelik operasyonun başarısız olabileceği kaydedildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
DÜNYA
Husilere yönelik operasyona Almanya'dan destek
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