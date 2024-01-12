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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Emekli maaşları ne kadar artacak?
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Husilere yönelik operasyona Almanya'dan destek
Husilere yönelik operasyona Almanya'dan destek
Alman hükümetinin ABD ve İngiltere'nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını desteklediği bildirildi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yaptığı açıklamada, ABD ve ortaklarının, Husilerin Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılarda kullandığı altyapıya doğrudan ve sınırlı askeri eylemde bulunduğunu belirtti.Baerbock, saldırıların Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin bireysel ve kolektif meşru savunma hakkına uygun olduğunu kaydederek, "Verilen tepki siyasi desteğimize sahiptir" ifadesini kullandı.Husi saldırılarının uluslararası gemi taşımacılığını tehlikeye attığını ve dünya ticaretini tehdit ettiğini yineleyen Baerbock, “Bununla zaten gergin olan bölgedeki durumun istikrarsızlaşmasına katkıda bulunuyorlar” dedi.Baerbock, Almanya’nın Kızıldeniz’deki gemi taşımacılığının güvenliğini sağlama konusundaki faaliyetlere katılıp katılmayacağına ilişkin, Avrupa Birliği’nin (AB) Kızıldeniz’deki istikrarı nasıl güçlendirebileceğini ve buna nasıl katkı sağlanabileceğini incelediğini, bu konuda AB çerçevesinde ortak karar alınması gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/hollandadan-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079575064.html
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almanya, annalena baerbock, husiler, yemen, yemen krizi, abd, ingiltere, kızıldeniz
almanya, annalena baerbock, husiler, yemen, yemen krizi, abd, ingiltere, kızıldeniz

Husilere yönelik operasyona Almanya'dan destek

15:52 12.01.2024
© AFP 2023 / TED ALJIBEAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / TED ALJIBE
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Alman hükümetinin ABD ve İngiltere'nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını desteklediği bildirildi.
Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yaptığı açıklamada, ABD ve ortaklarının, Husilerin Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılarda kullandığı altyapıya doğrudan ve sınırlı askeri eylemde bulunduğunu belirtti.
Baerbock, saldırıların Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin bireysel ve kolektif meşru savunma hakkına uygun olduğunu kaydederek, "Verilen tepki siyasi desteğimize sahiptir" ifadesini kullandı.
Husi saldırılarının uluslararası gemi taşımacılığını tehlikeye attığını ve dünya ticaretini tehdit ettiğini yineleyen Baerbock, “Bununla zaten gergin olan bölgedeki durumun istikrarsızlaşmasına katkıda bulunuyorlar” dedi.
Baerbock, Almanya’nın Kızıldeniz’deki gemi taşımacılığının güvenliğini sağlama konusundaki faaliyetlere katılıp katılmayacağına ilişkin, Avrupa Birliği’nin (AB) Kızıldeniz’deki istikrarı nasıl güçlendirebileceğini ve buna nasıl katkı sağlanabileceğini incelediğini, bu konuda AB çerçevesinde ortak karar alınması gerektiğini kaydetti.
Hollanda bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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