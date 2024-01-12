https://sputniknews.com.tr/20240112/husilere-yonelik-operasyona-almanyadan-destek-1079578899.html

Husilere yönelik operasyona Almanya'dan destek

Husilere yönelik operasyona Almanya'dan destek

Alman hükümetinin ABD ve İngiltere'nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını desteklediği bildirildi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T15:52+0300

2024-01-12T15:52+0300

2024-01-12T15:52+0300

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Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yaptığı açıklamada, ABD ve ortaklarının, Husilerin Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılarda kullandığı altyapıya doğrudan ve sınırlı askeri eylemde bulunduğunu belirtti.Baerbock, saldırıların Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin bireysel ve kolektif meşru savunma hakkına uygun olduğunu kaydederek, "Verilen tepki siyasi desteğimize sahiptir" ifadesini kullandı.Husi saldırılarının uluslararası gemi taşımacılığını tehlikeye attığını ve dünya ticaretini tehdit ettiğini yineleyen Baerbock, “Bununla zaten gergin olan bölgedeki durumun istikrarsızlaşmasına katkıda bulunuyorlar” dedi.Baerbock, Almanya’nın Kızıldeniz’deki gemi taşımacılığının güvenliğini sağlama konusundaki faaliyetlere katılıp katılmayacağına ilişkin, Avrupa Birliği’nin (AB) Kızıldeniz’deki istikrarı nasıl güçlendirebileceğini ve buna nasıl katkı sağlanabileceğini incelediğini, bu konuda AB çerçevesinde ortak karar alınması gerektiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240112/hollandadan-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079575064.html

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almanya, annalena baerbock, husiler, yemen, yemen krizi, abd, ingiltere, kızıldeniz