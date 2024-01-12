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https://sputniknews.com.tr/20240112/hollandadan-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079575064.html
Hollanda'dan Husi operasyonuna 'büyük' destek: 1 subay gönderilecek
Hollanda'dan Husi operasyonuna 'büyük' destek: 1 subay gönderilecek
Hollanda, ABD'nin Husilere yönelik operasyonunu desteklediğini açıklayarak operasyona bir subay gönderdiğini duyurdu. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T13:58+0300
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Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Hollanda'nın Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırılarda ABD ve İngiltere'ye destek verdiğini buna ek olarak operasyon için bir subay sağladığını söyledi.Slot X'te yaptığı paylaşımda, "Hollanda bu hassas saldırıları destekliyor ve operasyona katılmak üzere bir personel subayı gönderdi" sözlerine yer verdi.Başbakan Mark Rutte de Hollanda'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonunu desteklediğini ve eylemlerin meşru müdafaa hakkına dayandığını belirterek operasyonun seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçladığına inandığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/abdnin-yemen-saldirisi-ortadogu-halklari-emperyalizmin-kurbani-olmaya-devam-ediyor-1079574274.html
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hollanda, abd, ingiltere
hollanda, abd, ingiltere

Hollanda'dan Husi operasyonuna 'büyük' destek: 1 subay gönderilecek

13:58 12.01.2024
© AAHollanda bayrağı
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© AA
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Hollanda, ABD'nin Husilere yönelik operasyonunu desteklediğini açıklayarak operasyona bir subay gönderdiğini duyurdu.
Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Hollanda'nın Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırılarda ABD ve İngiltere'ye destek verdiğini buna ek olarak operasyon için bir subay sağladığını söyledi.
Slot X'te yaptığı paylaşımda, "Hollanda bu hassas saldırıları destekliyor ve operasyona katılmak üzere bir personel subayı gönderdi" sözlerine yer verdi.
Başbakan Mark Rutte de Hollanda'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonunu desteklediğini ve eylemlerin meşru müdafaa hakkına dayandığını belirterek operasyonun seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçladığına inandığını söyledi.
Husiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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