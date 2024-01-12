https://sputniknews.com.tr/20240112/hollandadan-husi-operasyonuna-buyuk-destek-1-subay-gonderilecek-1079575064.html

Hollanda'dan Husi operasyonuna 'büyük' destek: 1 subay gönderilecek

Hollanda'dan Husi operasyonuna 'büyük' destek: 1 subay gönderilecek

Hollanda, ABD'nin Husilere yönelik operasyonunu desteklediğini açıklayarak operasyona bir subay gönderdiğini duyurdu. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T13:58+0300

2024-01-12T13:58+0300

2024-01-12T13:58+0300

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Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Hollanda'nın Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik saldırılarda ABD ve İngiltere'ye destek verdiğini buna ek olarak operasyon için bir subay sağladığını söyledi.Slot X'te yaptığı paylaşımda, "Hollanda bu hassas saldırıları destekliyor ve operasyona katılmak üzere bir personel subayı gönderdi" sözlerine yer verdi.Başbakan Mark Rutte de Hollanda'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonunu desteklediğini ve eylemlerin meşru müdafaa hakkına dayandığını belirterek operasyonun seyrüsefer özgürlüğünü korumayı amaçladığına inandığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/abdnin-yemen-saldirisi-ortadogu-halklari-emperyalizmin-kurbani-olmaya-devam-ediyor-1079574274.html

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