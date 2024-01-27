https://sputniknews.com.tr/20240127/avustralya-acikta-belarus---cin-finalinde-tek-kadinlar-sampiyonu-aryna-sabalenka-oldu-1080095875.html

Avustralya Açık'ta Belarus - Çin finalinde, tek kadınlar şampiyonu Aryna Sabalenka oldu

Avustralya Açık'ta Belarus - Çin finalinde, tek kadınlar şampiyonu Aryna Sabalenka oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar finalinde Çinli Qinwen Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Belaruslu Aryna... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T13:26+0300

2024-01-27T13:26+0300

2024-01-27T13:26+0300

spor

belarus

çin

avustralya açık tenis turnuvası

avustralya

avustralya açık

aryna sabalenka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1c/1066296897_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0a462175a5d9aac43df8cefebd52942.jpg

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 12 numaralı seribaşı Zheng karşılaştı. Bir saat 16 dakika süren mücadelede kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Zheng'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.Set vermeden şampiyonluğa ulaşan Sabalenka, turnuvayı 2012 ve 2013'te kazanan Belaruslu Victoria Azarenka'dan bu yana Avustralya Açık'ta üst üste iki kez tek kadınlar zaferi yaşayan ilk tenisçi oldu.Öte yandan karşılaşma sırasında tribünde Filistin bayrağı açan bir seyirci, "Özgür Filistin" ve "Ateşkes şimdi" sloganları attı. Sloganlar esnasında kısa süreliğine duran oyun, daha sonra devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20240127/mersinde-metrelerce-yukseklikte-hortum-cikti-1080095437.html

belarus

çin

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, çin, avustralya açık tenis turnuvası, avustralya, avustralya açık, aryna sabalenka