Arda Güler, Real Madrid'le ilk lig maçına çıktı
© AA / Federico Titoneİspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 22. hafta mücadelesinde, Las Palmas ile Real Madrid takımları İspanya'nın Gran Canaria adasında bulunan Gran Canaria Stadı’nda karşı karşıya geldi. Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler (sağda), ligde ilk kez bir maçta süre aldı.
© AA / Federico Titone
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Real Madrid forması giyen fubtolcu Arda Güler, ligde ilk kez bir maçta süre aldı. Real Madrid, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 22. hafta mücadelesinde, Las Palmas ile Real Madrid takımları İspanya'nın Gran Canaria adasında bulunan Gran Canaria Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Maçta 1-0 geriye düşen Madrid ekibi 65. dakikada Vinicius Junior ile eşitliği yakaladı.
Oyuncu Arda Güler 81. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olduktan sonra Real Madrid, rakibine karşı baskısını artırdı ve 84. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Las Palması'ın tek golü ise Javier Munoz'dan geldi. Bu sonuçla Real Madrid puanını 54'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.
Maçın ardından Real Madrid'in sosyal medya hesabından Güler'in açıklaması paylaşıldı. Güler, "La Liga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Birlikte daha fazlasını başaracağız. Hala Madrid" dedi.
😁 @10ardaguler: "¡Hola, #Madridistas! Estoy muy contento por mi debut en @LaLiga y por la victoria. A por más. ¡Hala Madrid!"#LasPalmasRealMadrid pic.twitter.com/CQIRSNOP5w— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 27, 2024
Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.
24 Ocak, 14:27