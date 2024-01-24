https://sputniknews.com.tr/20240124/arda-gulerden-transfer-iddialarina-yanit-1079991709.html

Arda Güler'den transfer iddialarına yanıt

Arda Güler'den transfer iddialarına yanıt

Arda Güler, Real Madrid'den sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanacağı yönündeki söylentilere nokta koydu. İspanyol basınına konuşan milli futbolcu, "Şu... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T14:27+0300

2024-01-24T14:27+0300

2024-01-24T14:27+0300

spor

arda güler

real madrid

futbol

carlo ancelotti

transfer

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Sezon başında Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıklarla boğuşan Arda Güler için İspanyol basınından farklı bir takıma kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.Milli futbolcunun ritim yakalayabilmesi için farklı bir takıma kiralanacağı öne sürülürken Arda'dan bu iddialara yanıt geldi.Defensa Central'in hagberine göre Arda Güler, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için daha çok çalışacağım, şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.Isınma yeleğini fırlatmıştıSon olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki göstermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240123/real-madridden-kritik-arda-guler-karari-kiralik-gonderilecek-iddiasi-1079945616.html

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arda güler, real madrid, futbol, carlo ancelotti, transfer